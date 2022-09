“Il signore delle formiche”, lite Amelio-Ferzetti/ Il regista: “Tuo titolo infame”

La tensione tra Olivia Wilde e Florence Pugh ma non solo. Al Festival di Venezia oggi è stato registrato un altro scontro rovente: protagonisti Fabio Ferzetti e Gianni Amelio. Il celebre regista oggi ha presentato in concorso il suo “Il signore delle formiche”, con protagonisti Luigi Lo Cascio, Elio Germano, Leonardo Maltese, Sara Serraiocco.

La lite è avvenuta nel corso della conferenza stampa de “Il signore delle formiche”. Amelio ha risposto duramente ad una domanda di Ferzetti, ma non per il quesito in sé. Il regista, infatti, non ha digerito un titolo de “L’Espresso” sul suo film precedente, “Hammamet”. Per la precisione: “Un grande Favino, un piccolo film”. Una critica che ha mandato su tutte le furie il cineasta di Magisano…

“Il signore delle formiche”, lite Amelio-Ferzetti

“Il titolo del tuo articolo era infame e io non rispondo alle tue domande. Non voglio avere più rapporti con te per il resto della mia vita. Ho cancellato anche il tuo numero di telefono”, l’invettiva di Amelio nei confronti di Ferzetti. Il regista de “Il signore delle formiche” è poi tornato sull’episodio nel pomeriggio, come riportato da “La Stampa”: “Nella conferenza stampa di stamattina è successo un incidente: sono stato sorpreso in modo anche emotivo perché è stata la prima domanda che mi è arrivata appena mi sono seduto, da un critico cinematografico che non ha usato rispetto in occasione di un altro film. È scattato in me un fatto personale. Ho un passato rispettabile, un cinema importante, fatto con passione. Mi sono sentito ferito. Succede quasi sempre che con i critici e i giornalisti ci si possa parlare direttamente, si litiga e poi si riprende un rapporto. In questo caso non c’è stata possibilità, il punto dolente era un orribile titolo di cui il giornalista e il critico non è mai responsabile”. Amelio ha poi proseguito: “Se tu non condividi il titolo, puoi scrivere un messaggino oppure dire alla persona che il titolo è infelice. Penso che per civiltà di rapporti anche un piccolo messaggio avrebbe potuto risolvere la cosa. Poi è ovvio che nella recensione poteva scrivere quello che voleva, ci mancherebbe”.

