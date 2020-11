Il silenzio dell’acqua 2/ Anticipazioni 2^ puntata 4 dicembre: la scoperta su Rocco

Iangiolindella fiction con Ambra Angiolini, in particolar modo per Andrea e Luisa. I due avranno a che fare con una incredibile scoperta sul caso di Rocco. Nella fattispecie, Andrea e Luisa porteranno avanti le indagini e scopriranno dei rapporti segreti di Rocco con una donna e di misteriosi giri di denaro. La donna è una sconosciuta proprietaria di un resort che ha fatto sì che Sara scoprisse la loro storia segreta, allo scopo di far emergere la verità. Quindi Luisa e Andrea capiranno ben presto di avere a che fare con una persona ambigua ed un nuovo caso complicato. Le anticipazioni della seconda puntata de Il Silenzio dell’Acqua, inoltre, rivelano nuovi scossoni anche per Roberta, alle prese con verità scottanti.

Il Silenzio dell’Acqua 2, anticipazioni seconda puntata venerdì 4 dicembre: Roberta deve fare i conti con…

Come dicevamo, le anticipazioni della seconda puntata de Il Silenzio dell’Acqua svelano importanti cambiamenti per Roberta. Il suo personaggio è chiamato a fare i conti con la realtà dei fatti e prendere in mano la situazione. Dovrà rivelare a suo figlio Matteo che Elio voleva fargli da papà. Il conto alla rovescia per la seconda puntata è già iniziato, nel frattempo i fan della fiction possono godersi nuovamente tutti gli episodi con la Angiolini attraverso la piattaforma di MediasetPlay. Il Silenzio dell’Acqua 2 ha tutte le carte in regola per raccogliere al meglio l’eredità del Grande Fratello VIP, avendo preso il suo posto nella prima serata del venerdì. La trama e le anticipazioni della seconda puntata promettono davvero bene.



