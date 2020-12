Il Silenzio dell’Acqua 2/ Anticipazioni finale oggi 16 dicembre: Andrea mente?

Il Silenzio dell’Acqua 2, anticipazioni ultima oggi, 16 dicembre: Andrea mente?

Per Luisa e Andrea è arrivato il momento di tirare la linea e le somme di questo nuovo caso che si è aperto con un doppio omicidio. Il Silenzio dell’Acqua 2 è giunto al finale di stagione e questo significa che il pubblico avrà modo di conoscere il volto dell’assassino (o forse due?) e anche di scoprire la verità su Elio. Il suo comportamento sta facendo letteralmente impazzire Andrea che ha visto sfumare prima il suo sogno d’amore e, adesso, anche la sua tranquillità a lavoro. Dall’altro lato si deve schierare Luisa che non solo deve cercare di risolvere il caso ma adesso deve occuparsi anche di lui per cercare di scoprire la verità sull’aggressione al suo ‘rivale’. Il promo dell’ultima puntata de Il Silenzio dell’Acqua 2 mostra Andrea in sala interrogatori mentre Luisa continua a chiedergli la verità, cosa verrà a galla e quali saranno le sue ammissioni? I fatti sembrano smentire il fatto che Andrea non sia colpevole dell’aggressione di Elio e così Luisa cercherà di andare a fondo mentre l’assassino di Sara e Luca continua a tenerla impegnata notte e giorno.

Andrea mente e Luisa dovrà arrestarlo? Finale di stagione de Il Silenzio dell’Acqua 2

La verità sul duplice omicidio che ha dato il via a Il Silenzio dell’Acqua 2 continua a non venire a galla e anche il pubblico a casa ha spesso cambiato opinione sul suo volto, chi è il vero colpevole? L’unica cosa certa è che Matteo ormai sembra essere pronto a schierarsi contro Andrea convinto dell’innocenza di suo padre. Ma se le tensioni in casa con la madre e il suo compagno non bastano, ecco arrivare anche quelle con la fidanzata. Proprio la sua voglia di credere all’innocenza del padre mette a rischio la sua storia con Nina convinta, invece, del contrario. Nel frattempo, Don Carlo continua le sue ricerche fino a quando non si trova davanti ad una serie di indizi inquietanti che lo metteranno di nuovo a rischio. Il cadavere di Sergio viene a galla riemergendo dall’acqua e questo potrebbe creare un altro scossone alle indagini di Luisa e Andrea che sono sulle tracce dell’assassino avvicinandosi in modo sorprendente e letale. Fino a dove si spingeranno i due e come andrà a finire il loro percorso questa volta?



