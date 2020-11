Il Silenzio dell’Acqua 2/ Anticipazioni oggi, 27 novembre: chi è l’assassino e cosa nasconde Giulia?

Il Silenzio dell’Acqua 2, cast e trama dei primi due episodi in onda oggi, 27 novembre

Tutto è pronto per il ritorno della fiction su Canale5 con la coppia di successo formata da Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti. Dopo il successo della prima stagione, da oggi, 27 novembre, l’appuntamento su Canale5 è con Il Silenzio dell’acqua 2, il crime che la rete ammiraglia del Biscione ha lanciato ormai due anni fa e che aveva ottenuto un discreto successo, almeno rispetto ai risultati a cui ormai siamo abituati. Siamo sicuri che questo bis funzionerà? Le carte in tavola per fare bene ci sono tutte e non solo per via dei volti dei due protagonisti, amati e seguiti in quello che fanno, ma anche perché alla base ci sarà un duplice omicidio e una superstite che farà ancora più paura del giallo in sè. Luisa Ferrari e Andrea Baldini torneranno a lavorare fianco a fianco, un anno dopo i fatti della prima stagione, perché qualcuno ha ucciso una donna e il suo figlio adolescente. Lei è stata accoltellata mentre lui è morto in seguito ad un colpo di pistola, unica superstite è la figlia della donna, una bambina di sei anni, che viene ritrovata a piedi scalzi a girovagare nel bosco in preda a quelle che sono le conseguenze di uno shock, forse non ricorda niente di quello che è successo? Forse ha visto tutto? La bambina viene affidata alla zia Silvia e a suo marito Umberto. Inutile dire che la bambina entrerà nel cuore di Luisa instaurando con lei un rapporto speciale, sarà grazie a questo che si arriverà alla verità su quello che è successo alla madre e al fratello?

Il Silenzio dell’Acqua 2, anticipazioni episodi di oggi: chi è l’assassino e cosa nasconde Giulia?

Nei primi episodi de Il Silenzio dell’Acqua 2, scopriremo chi sono le vittime di questo nuovo caso affidato a Luisa e Andrea ma anche cosa è successo alla coppia di protagonisti in questi mesi. Come se questo non bastasse, per i due ci sono nuove implicazioni personali che complicheranno le cose durante le indagini che inizieranno proprio dall’ex marito della vittima, Rocco. L’uomo non solo aveva perso la custodia dei figli ed era furioso per questo, ma aveva tradito la moglie prima della separazione e questo lascia pensare che anche la donna possa essere implicata in questa storia in qualche modo. Le indagini sul caso partiranno proprio dai due nonostante il padre di Rocco sia pronto a giurare che il suo figlio abbia un alibi. Cosa ne penseranno Luisa e Andrea della sua testimonianza, sarà davvero attendibile? Inutile dire che siamo solo agli inizi di questa seconda stagione e sicuramente Rocco potrebbe non essere implicato nell’omicidio della moglie e del figlio adolescente, bisognerà scavare più a fondo nella famiglia della vittima e nella mente della piccola Giulia?

Nel cast de Il Silenzio dell’Acqua 2, insieme a Giorgio Pasotti e Ambra Angiolini, ci saranno anche le new entry Giulio Corso e Barbara Chichiarelli ma anche Stefano Pesce, Riccardo Maria Manera e Stefano Alessandroni. Confermata anche Camilla Filippi.



