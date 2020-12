Il Silenzio dell’Acqua 2/ Anticipazioni puntata 16 dicembre: chi ha ucciso Sara?

Il Silenzio dell’Acqua 2 tornerà su Canale 5 in prima tv la prossima settimana quando sarà trasmesso il finale di stagione. La serie tv sta regalando grandi emozioni con Giorgio Pasotti e Ambra Angiolini protagonisti ancora una volta di un caso piuttosto spinoso. Una notte Luisa ha trovato una bimba molto piccola infreddolita e impaurita. Ricoverata in ospedale la donna insieme al suo collega Andrea scopre che la mamma della bimba, Sara, e il fratellino, Luca, sono morti. Iniziano così una serie di indagini per capire chi si possa essere macchiato di un delitto tanto atroce. Sicuramente stasera avremo ulteriori indizi, ma dovremmo aspettare settimana prossima per avere il nome dell’assassino. Ovviamente, come capita sempre in queste situazioni, il pubblico avrà la possibilità di trovarsi di fronte già ora a delle ipotesi.

Il Silenzio dell’Acqua 2, anticipazioni finale di stagione

Diamo ora uno sguardo nel dettaglio alle anticipazioni del finale di stagione de Il Silenzio dell’Acqua 2. Tra i principali accusati per l’omicidio di Sara e Luca c’è sicuramente Rocco, l’ex marito di Sara ha però un alibi di ferro nonostante il suo passato mostri più di una piega e lasci alle ombre regalare qualche dubbio di troppo. Attenzione però perché non è l’unico a finire nel mirino di Andrea Baldini e Luisa Ferrari. I due infatti hanno nel mirino Sergio, ma sono dubbiosi anche sugli zii di Giulia. Attenzione però perché non si può dimenticare Elio che è ripiombato all’improvviso nella vita della sua ex Roberta e del suo figlio biologico Matteo. L’enigma è ancora lontano dal trovare un epilogo.



