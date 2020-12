Il Silenzio dell’Acqua 2/ Anticipazioni puntata oggi, 2 dicembre: Sara e Luca..

Il Silenzio dell’Acqua 2, anticipazioni puntata oggi, 2 dicembre

Il Silenzio dell’Acqua 2 torna in onda eccezionalmente questa sera. Dopo il flop dell’esordio di venerdì scorso, la coppia formata da Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti lascia vacante il suo posto, dove tornerà Il Grande Fratello Vip 2020, e si piazzerà al mercoledì sera proprio a partire da oggi, 2 dicembre. I fan sperano che le cose possano mettersi bene a livello di ascolti perché la serie rischia seriamente di non avere un seguito, una terza stagione, a cui Ambra Angiolini prenderebbe parte volentieri, come lei stessa ha rivelato ospite a Mattino5. Ma cosa succederà in questa nuova puntata e come si evolveranno le indagini sul duplice omicidio che ha sconvolto la vita dei due protagonisti la scorsa settimana? Al centro delle indagini di Luisa e Andrea c’è la morte di Sara e Luca. Proprio mentre Luisa stava tornando in città ritrova per strada una bambina che le sviene tra le braccia. Un attimo dopo lei è al suo capezzale in ospedale mentre la polizia scopre i cadaveri di quelli che si rivelano essere la madre e la sorella. Cosa sa la piccola e cosa ricorda davvero di quello che è successo in quella casa. Luisa e Andrea iniziano le loro indagini a cominciare dall’arrivo dell’assassino in casa e se in un primo momento credevano all’idea della rapina andata male e di un rapinatore entrato dalla finestra, un attimo dopo hanno capito che le vittime lo conoscevano bene e che proprio Sara ha aperto la porta al suo assassino. Ma di chi si tratta?

Di chi è l’arma del delitto e in quale traffico erano coinvolti Sara e Luca?

Il primo a finire nei guai è il suo ex marito Rocco che non solo l’ha tradita ma ha la nomina di essere un uomo violento. Intorno a lui e alla palestra in cui si allena e lavora si concentrano le indagini della nuova puntata de Il Silenzio dell’Acqua 2. Nella seconda puntata in onda oggi, sarà proprio la coppia di detective a scoprire che Rocco e Katja erano amanti e che era stata proprio lei a pagare l’uomo. Intanto, Andrea ha dei problemi da risolvere, cose personale che riguardano Roberta, la donna a cui ha chiesto di sposarlo, e Matteo. Toccherà a lei spiegare al figlio che Elio avrebbe voluto fargli da padre ma che lei lo ha giudicato inaffidabile mandandolo via. Il ragazzo non la prende molto bene e dopo una lunga crisi decide di concedere al padre di riconoscerlo legalmente e questo permette ai tre di ritrovarsi in Slovenia per un festeggiamento che porta alla mente di Elio dei ricordi romantici. Intanto, al funerale di Sara e Luca, c’e’ anche Beatrice che rivela a Luisa di essere certa che Rocco in casa tiene una pistola e Giulia fa lo stesso spiegandole che anche il fratello ha una pistola in casa. Alla fine viene a galla che le due vittime in realtà erano impelagate in un traffico di droga. Come finirà adesso?



© RIPRODUZIONE RISERVATA