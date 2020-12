Il Silenzio dell’Acqua 2/ Anticipazioni puntata oggi, 9 dicembre: cosa nasconde Elio?

Il Silenzio dell’Acqua 2, anticipazioni puntata oggi, 9 dicembre

Penultimo appuntamento con Il Silenzio dell’Acqua 2, la fiction con Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti che avrebbe dovuto portare importanti ascolti tv a Canale5 ma senza riuscirci. L’obiettivo è ancora lontano e dopo il primo spostamento dal venerdì al mercoledì, le cose non sono migliorare, mentre il finale si avvicina a grandi passi. La quarta puntata di mercoledì prossimo sarà l’ultima e solo allora scopriremo il vero volto dell’assassino del duplice omicidio che ha aperto questa seconda, e forse ultima, stagione. Cosa succederà e chi è il vero colpevole? Prima di scoprirlo, questa sera dovremo fare i conti con un altro tassello del puzzle che andrà ad aggiungersi a quelli messi insieme nei giorni scorsi a cominciare dalla misteriosa ricomparsa di Elio. L’uomo è entrato subito nelle grazie del figlio ma Andrea fiuta subito il marcio e questo porta scompiglio in famiglia soprattutto per quel che riguarda la sua compagna, la donna che avrebbe dovuto portare presto all’altare. Cosa ne sarà del loro equilibrio e come si legherà tutto questo al caso?

Le cose per Luisa e Andrea si complicano e non solo sul lavoro ne Il Silenzio dell’Acqua 2

Nella nuova puntata de Il Silenzio dell’Acqua 2 Andrea è convinto che Elio sia tornato non per amore del figlio bensì perché coinvolto nel duplice omicidio ma Luisa non ne tiene conto convinto che la sua sia solo gelosia e che il riavvicinamento dell’uomo a Roberta stia influendo il suo giudizio. Nel promo della nuova puntata le sentiamo dire che il collega rischia la sospensione o, ancora peggio, che gli venga tolto il caso, riuscirà a tenere la mente lucida e rimanere fuori dai guai? Proprio questa spinosa questione porterà Andrea e Luisa ad avvicinarsi sempre di più, forse più di quanto non siano mai stati. Intanto, viene fuori che Sergio potrebbe avere un movente per l’omicidio di Sara ma Luisa dovrà affrontare una scoperta che cambierà tutto. Davide prende una decisione difficile e questo lo mette in pericolo, ma fino a dove si spingerà? Silvia e Umberto sembrano nascondere qualcosa alla polizia anche se sembra non ci sia un movente che avrebbe potuto portarli ad uccidere mamma e figlio. Sergio è in fuga dopo aver ferito Don Carlo in modo grave e così chiede aiuto proprio ad Elio. La tensione tra quest’ultimo e Andrea è ormai alle stelle e questa volta i due rischiano grosso. Toccherà a Luisa sistemare le cose questa volta?



