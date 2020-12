Il silenzio dell’acqua 2, oggi 4 dicembre non va in onda/ Perché? Spazio al GF Vip

Se oggi, 4 dicembre, speravate di guardare una nuova puntata de Il silenzio dell’acqua 2, rimarrete purtroppo delusi. La fiction con Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti è andata in onda mercoledì 2 dicembre ma non andrà in onda anche questa sera. La Mediaset ha infatti optato per un nuovo cambio di programmazione, riportando nella prima serata di Canale 5 del venerdì la seconda diretta settimanale del Grande Fratello Vip con Alfonso Signorini. Una scelta arrivata in seguito all’analisi degli ascolti della scorsa settimana. Si era infatti pensato di ridurre gli appuntamenti con il GF ad uno a settimana e dare spazio il venerdì in prima serata alla fiction. Purtroppo gli ascolti non sono stati soddisfacenti, motivo per il quale si è tornati alla vecchia programmazione.

Il silenzio dell’acqua 2 non va più in onda il venerdì: tutti i cambiamenti del palinsesto

Il nuovo cambio di palinsesto, dunque, vede Il silenzio dell’acqua 2 in onda di mercoledì e il Grande Fratello Vip 2020 nuovamente di venerdì (oltre che di lunedì). Lo spostamento al mercoledì della fiction con protagonisti Giorgio Pasotti e Ambra Angiolini causa però anche un altro cambiamento nel palinsesto di Canale 5: All Together Now si sposta ufficialmente al sabato sera, andando a riempire il vuoto lasciato da Tu Si Que Vales, che ha chiuso la sua sesta edizione con oltre 6 milioni di telespettatori. Dunque gli ultimi due appuntamenti dello show condotto da Michelle Hunziker, con Tatangelo, J-Ax e Rita Pavone in giuria, andranno in onda il 5 e il 12 dicembre, chiaramente in prima serata.



© RIPRODUZIONE RISERVATA