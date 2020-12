Il silenzio dell’acqua 3, ci sarà?/ Anticipazioni, le speranze di Camilla Filippi

Mercoledì 16 dicembre, in prima serata, canale 5 trasmette l’ultima puntata de Il silenzio dell’acqua 2, la fiction con Giorgio Pasotti e Ambra Angiolini che promette un finale sorprendente e che sta tenendo con il fiato sospeso il pubblico che non ha ancora capito chi sia l’assassino di Castel Marciano. In attesa di capire chi abbia ucciso la moglie e il figlio di Rocco, i fans della fiction che, dopo il successo della prima stagione è tornata in onda con nuovi episodi non deludendo le aspettative dei telespettatori, si chiedono se, in futuro, possa esserci anche una terza stagione. Ambra Angiolini, nel ricordare ai fans l’appuntamento con l’ultima puntata, ha promesso solo un finale ricco di colpi di scena senza alcun riferimento ad un’eventuale terza stagione. Chi, invece, non nasconde la voglia di tornare sul set per realizzare Il Silenzio dell’acqua 3 è Camilla Filippi.

Anticipazioni Il silenzio dell’acqua 3: le parole di Camilla Filippi

Camilla Filippi che, nella fiction “Il silenzio dell’acqua 2” interpreta Roberta, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Tv Mia, non nasconde la voglia di tornare sul set per girare nuovi episodi della fiction potendo così regolare nuove emozioni al pubblico. “Mi piacerebbe tanto che fosse realizzata, spero solo di non girare più nella stagione fredda”, ha racconta l’attrice svelando così le difficoltà di girare in pieno inverno in un paese vicino a Trieste. Da parte di Camilla Filippi, dunque, c’è tutta la disponilità a tornare sul set per poter vestire nuovamente i panni di Roberta. Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti saranno d’accordo con lei? I fans della fiction di canale 5 sperano di poter vedere nuovi episodi della serie tv. La Angiolini, d’altronde, non ha mai negato di aver amato il personaggio di Luisa Ferrari. Sarà, dunque, disposta a dare vita a nuovi episodi accanto a Giorgio Pasotti? Il pubblico attende notizie ufficiali.



© RIPRODUZIONE RISERVATA