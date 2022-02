IL SILENZIO GRANDE/ Gassmann sorprende con un cast in stato di grazia

La carriera da regista di Alessandro Gassmann ha vissuto di alti e di bassi, di discontinuità, ma Il silenzio grande rappresenta sicuramente il punto più alto. Presentato alla 18esima edizione delle Giornate degli Autori a Venezia, il film è disponibile in Dvd ed. CG/Vision e On Demand su CG Digital: vietato perderlo.

SINOSSI IL SILENZIO GRANDE – Villa Primic, un tempo lussuosa dimora, ora scricchiolante magione che sembra uscita da un racconto di fantasmi, è stata messa in vendita. Una decisione dolorosa, presa dalla signora Primic, Rose, e condivisa a dai due eredi della fortuna dilapidata della famiglia, Massimiliano e Adele: l’unico che non è affatto contento è il capofamiglia, Valerio, che scoprirà di non aver mai davvero conosciuto i suoi cari e, forse, nemmeno se stesso, fino a raggiungere l’amara consapevolezza che vivere non significa essere vivi.

Tratto dall’omonima pièce teatrale di Maurizio De Giovanni, Il silenzio grande vanta un grandissimo lavoro di scrittura cinematografia e una regia asciutta ma mai banale. Gassmann, presente qui anche in un cameo piuttosto divertente, valorizza al meglio un cast di altissimo livello: da Massimiliano Gallo a Margherita Buy, fino a Marina Confalone, grandi interpretazioni e grandi alchimie.

Il silenzio grande è disponibile in Dvd ed. CG/Vision e On Demand su CG Digital

