Il sindaco pescatore, vera storia di Angelo Vassallo/ Ucciso nel 2010 in un agguato

Dietro il film “Il sindaco pescatore” che va in onda questa sera, domenica 30 agosto 2020, su Rai 1 c’è la vera storia di Angelo Vassallo. Fu ucciso la sera del 5 settembre 2010, mentre tornava a casa ad Acciaroli. Vassallo era a bordo della sua autovettura quando fu raggiunto da 9 proiettili calibro 9. Di questi, sette lo uccisero. Il pubblico ministero Luigi Rocco, incaricato delle indagini, ipotizzo che l’omicidio del sindaco di Pollica fosse stato commissionato dalla camorra per punire un rappresentante delle istituzioni che si era opposto alle loro pratiche illegali. Angelo Vassallo, infatti, si distinse per le sue azioni a tutela dell’ambiente, ma la camorra le aveva interpretate come un ostacolo al controllo del porto. Nel 2015 fu indagato Bruno Humberto Damiani per l’omicidio, due anni fa anche Lazzaro Cioffi, carabiniere colluso col clan Caivano che aveva protetto le attività di narcotraffico.

ANGELO VASSALLO, LA VERA STORIA DI “IL SINDACO PESCATORE”

Angelo Vassallo, nato a Pollica nel 1953, è stato sindaco del suo piccolo comune per tre mandati. Nel 2010 si candidò per un quarto mandato e fu l’unico candidato rieletto con il 100 per cento dei voti. Ma quello fu anche l’anno della sua morte. Il suo lavoro è l’eredità che ha lasciato. Eletto la prima volta per la sua semplicità e il suo carisma, punto la sua attività politica sul recupero dei valori del passato con gli strumenti della legalità e del rispetto dell’ambiente. Così riuscì ad attirare nella sua terra sempre più turisti. Il comune di Pollica non è stato solo epicentro di studi sui regimi alimentari mediterranei, ma nel 2007 si è fatto promotore della proposta di inclusione della dieta mediterranea tra i Patrimoni orali e immateriali dell’umanità. Una candidatura approvata dall’Unesco tre anni dopo. Ma Angelo Vassallo attirò purtroppo l’attenzione di soggetti poco graditi. Era un umile pescatore prima di diventare sindaco, da qui il titolo “Il sindaco pescatore” del film che ne racconta la storia vera.



