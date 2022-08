Il sipario strappato/ Su Rete 4 il film con Paul Newman e Julie Andrews

Il sipario strappato, film di Rete 4 diretto da Alfred Hitchcock

Il sipario strappato è un film di genere spionaggio, del 1966, che andrà in onda su Rete 4 a partire dalle 23,30 di oggi 7 agosto. La regia è del grande maestro del brivido Alfred Hitchcock, mentre gli interpreti principali sono: Paul Newman, Julie Andrews, Lila Kedrowa, Tamara Tumanova e Hansiorg Felmy.

Al fianco di questo straordinario cast non possiamo non citare chi l’ha reso celebre dal punto di vista tecnico come John F.Warren che ha curato la fotografia e Bud Hoffman che si è occupato del montaggio. Anche la produzione del film pare sia a cura del regista, mentre le musiche sono filmate da John Addison.

Il sipario strappato, la trama del film

La pellicola Il sipario strappato è ambientata durante il difficile momento della guerra fredda, quando, il fisico nucleare, Michael Armstrong, come rappresentante degli Stati Uniti, partecipa insieme alla sua fidanzata, la dottoressa Sarah Sherman, ad un convegno scientifico a Copenaghen. L’uomo, decide ad un certo punto di lasciare la città di nascosto, provocando il disappunto della fidanzata, la quale comprende il motivo per il quale non era molto intenzionato a portarla con sè. Infatti, il fisico, vuole recarsi di nascosto a Lipsia per incontrare un professore che è in possesso di alcune importanti informazioni. Lo scienziato, Potrebbe aiutare Michael a terminare il suo progetto che riguarda la costruzione di un congegno antimissile.

Il disappunto del fisico nasce dal fatto che il governo americano non ha più intenzione di finanziare l’importante progetto. Messa alle strette da questa complicata situazione, Sarah, non riesce a decidere se sia più importante l’amore per il suo uomo o quello per la Patria, pur non essendo al corrente che il suo fidanzato sta facendo il doppio gioco. Ma alla fine tutto si sistema per la coppia che dopo tante disavventure si ritrovano in Svezia in territorio neutrale.

