Il Sipario Strappato/ Su Rete 4 il film di Alfred Hitchock (oggi, 26 febbraio)

Il Sipario Strappato va in onda oggi, 26 febbraio, a partire dalle ore 16:20 su Rete 4. Si tratta di una pellicola che ha debuttato nelle sale cinematografiche durante l’anno 1966 ed appartiene al genere thriller drammatico. Il regista di questo film è il maestro della tensione Alfred Hitchcock, mentre la sceneggiatura ed il soggetto sono stati curati da Brian Moore. All’interno del cast del film ci sono diversi volti noti di Hollywood come Paul Newman, Julie Andrews, Lila Kedrova, Mort Mills e Gisela Fischer. Le musiche del film sono state realizzate da John Addison mentre il montaggio è stato curato da Bud Hoffman.

Il Sipario Strappato, la trama del film

Ora soffermiamoci sulla trama de Il Sipario Strappato. In Europa durante la guerra fredda Armstrong è un fisico americano che decide di trascorrere del tempo a Copenaghen, in Danimarca. Qui cerca di distrarsi e di condurre una vita quantomeno normale per diversi giorni. Tuttavia, questa è solo una copertura. Difatti, Armstrong decide di lavorare con gli scienziati del blocco comunista, diventando un ricercato per gli Stati Uniti d’America. Essendo un illustre scienziato, l’uomo potrebbe rivelare segreti di stato degli USA e condannare questi ultimi a perdere la Guerra Fredda. Ci sarà un grosso intrigo che vedrà impegnato quest’uomo destreggiarsi tra femme fatale e situazioni che lo metteranno a dura prova.



