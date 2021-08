Il socio/ Su La7 il film con Tom Cruise (oggi, 2 agosto 2021)

Il socio, film diretto da Sydney Pollack

Il socio va in onda su La7 oggi, lunedì 2 agosto 2021, in prima serata a partire dalle 21.15. Si tratta di un thriller del 1993 per la regia di Sydney Pollack – che ha diretto film come: – La mia Africa, Havana, La morte ti fa bella. Ha diretto Julia Roberts, Bruce Willis, Robert Altman, John Travolta, Nicole Kidman e Robert Redford. É anche un bravo produttore, se così non fosse stato non avremmo avuto: – Ritorno a Cold Mountain, Successo alle stelle, Presunto innocente, Calde emozioni e altri ancora. – Il socio – titolo originale – The firm – è distribuito da Uip – Cic Video, 20th Century Fox Home Entertainment e prodotto da John Davis/Scott Rudin/Mirage per la Paramount Pictures. Il soggetto è tratto dal romanzo di John Grisham. Nel cast abbiamo Tom Cruise che inizia la sua carriera da attore interpretando una piccola parte nel film diretto da Franco Zeffirelli – Amore senza fine -. Viene diretto da Francis Ford Coppola nel film – I ragazzi della 56a strada – ma la fama la ottiene con – Fuori i vecchi… I figli ballano – dove viene candidato alla nomination al Golden Globe. Diventa il sogno proibito delle teenagers negli abiti del tenente Maverick in – Top Gun – un film dagli incassi stellari, diventando un’icona del cinema americano.

Da questo momento un successo dietro l’altro, conosce sul set – Giorni di tuono – Nicole Kidman, viene diretto da grandissimi registi da Martin Scorsese a Oliver Stone. Con – Mission Impossible – inizia il primo capitolo di una serie di successi dove impersona l’agente Ethan Hunt. Ha ottenuto tre candidature al Premio Oscar e vinto due Golden Globe per: – Magnolia, Jerry Maguire, Nato il quattro luglio -. Nel 2005 ottiene il premio speciale Davide di Donatello. L’attrice femminile è Jeanne Tripplehorn nota per aver partecipato alla serie tv – Criminal Minds – , inoltre è ricordata per la sua recitazione in – Basic Instict, Mrs America, Mickey occhi blu -. Nel film compare anche Gene Hackman vincitore di due premi Oscar per – Gli spietati e Il braccio violento delle legge -, si aggiudica quattro Golden Globe per – Premio Cecil B. DeMille, I Tenenbaum, Gli spietati, Il braccio violento della legge -. Nel 1989 si aggiudica al Festival di Berlino il Premio Orso d’argento come migliore attore per – Mississipi Burning: Le radici -.

Il socio, la trama del film

Leggiamo la trama de Il socio. Mitch McDeere (Tom Cruise) è un ambizioso giovane appena laureato in legge a pieni voti ad Harvard; la vita di sacrifici è destinata a cambiare e il riscatto dalle sue origini umili sembra arrivato. Viene infatti contattato da un piccolo ma facoltoso studio legale di Memphis (Bendini, Lambert & Loke), che gli propone un posto da associato. Mitch ha tutti i requisiti in regola per entrare a far parte del team: sta studiando per l’esame di abilitazione, è specializzato in diritto amministrativo, è giovane, bello, maschio, bianco (lo studio non assume né donne, né uomini di colore) ed è sposato.

Le condizioni offerte sono talmente allettanti che Mitch e la sua giovane moglie Abby (Jeanne Tripplehorn) non prendono in considerazione le altre proposte di prestigiosi studi legali. Quindi si trasferiscono nella tranquilla Memphis in una splendida villa, i prestiti ottenuti per affrontare l’università sono stati saldati dallo studio e una scattante Mercedes è stata messa a loro disposizione: sono pronti a vivere un sogno. Mitch si tuffa a capofitto nel lavoro, sotto la supervisione di un socio più anziano, Avery Tolar (Gene Hackman), ma si accorge ben presto che ci sono strani misteri, un paio di soci muoiono in un incidente e girano ambigue parcelle. Le sue intuizioni sono confermate dall’FBI che lo contatta e gli svela ciò che succede nello studio dove lavora: è in grave pericolo. Tutte le aspettative crollano, perfino la sua amata moglie, esasperata dagli eventi, lo abbandona. Mitch in un fuoco incrociato tra FBI mafia e la sua società, comincia le indagini alla ricerca della verità: vuole riprendersi la sua vita.

