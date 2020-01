Il sogno di una vita/ Su Canale 5 il film con Rachel Boston (oggi, 3 gennaio 2020)

Il sogno di una vita andrà in onda su Canale 5 nel pomeriggio di venerdì 3 gennaio, alle ore 16.45. Si tratta di un film sentimentale di ambientazione natalizia diretto nel 2015 da David Mackay (An uncommon grace – Un mistero da risolvere, Ricetta d’amore, La lista di Babbo Natale) ed interpretato da Rachel Boston (I hate kids, Natale ad Angel Falls, Fermate il matrimonio), David Alpay (Amore sotto il vischio, They’re watching, La slitta dei desideri) e Brenda Strong (Un amore dolce, la serie tv Tredici). Il film è stato realizzato e distribuito per il mercato televisivo e non è mai stato proiettato nei cinema. Finora non è mai stato edito in home video, neppure negli Stati Uniti.

Il sogno di una vita, la trama del film

Ecco la trama de Il sogno di una vita. Callie è una giovane chef che ha da poco ottenuto il suo primo incarico nel ristorante di un club. Qui la donna conosce Gloria, il capocuoco, con cui ha un rapporto estremamente conflittuale, ma soprattutto ritrova l’amico d’infanzia David. Quest’ultimo appartiene ad una ricca famiglia locale ed è un membro del club. Quando il club indice un concorso per la migliore scultura di ghiaccio David iscrive Callie a sua insaputa. I due cominciano così a lavorare insieme alla loro scultura, nonostante i tentativi di Gloria, anch’essa iscritta come concorrente al contest, di intralciarla. L’impegno comune porta i due vecchi amici ad avvicinarsi sempre di più, fino a riscoprire sentimenti a lungo sopiti.

