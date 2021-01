Il sogno di una vita/ Su Canale 5 il film con Rachel Boston (oggi, 5 gennaio 2021)

Il sogno di una vita andrà in onda oggi, martedì 5 gennaio, su Canale 5 a partire dalle ore 14:45. Questo film tv di produzione canadese è stato realizzato nel 2015 e diretto dal regista David Mackay, soggetto e sceneggiatura di Tracy Andreen. Si tratta di una tipica commedia natalizia con sfondo romantico. Nella parte di protagonista e coprotagonista vi sono Rachel Boston (Callie Shaw) e David Alpay (David Manning). Completano il cast Brenda Strong che interpreta la proprietaria del ristorante nel quale si volge gran parte della vicenda, la chef Gloria, Paul McGillon (Frank Shaw), Aliyah O’Brien e Leanne Lapp. I giovani attori Milli Wilkinson e Dylan Kingwell sono invece Callie e David da ragazzi.

Il sogno di una vita, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama de Il sogno di una vita. Callie Shaw è una giovane cuoca aspirante chef all’inizio della sua carriera, ha da poco iniziato a lavorare come professionista nella cucina del Country Club gestito da Gloria, una chef piuttosto perfezionista e poco propensa a fidarsi di una giovane cuoca come lei. Il fortunato incontro con un amico di infanzia, David Alpay, darà una svolta alla vita di Callie e farà scoccare in lei la scintilla dell’amore. La benestante famiglia Alpay è una dei membri del circolo, il giovane Davide frequenta spesso il locale ed è qui che i due ragazzi infatti si incontrano dopo essere persi di vista per tanto tempo. Durante il periodo delle festività natalizie è tradizione del Country Club disputare una gara di sculture di ghiaccio, David decide di gareggiare insieme a Callie che quindi la iscrive al concorso a sua insaputa. Callie, una volta coinvolta si trova in competizione proprio con la sua capo cuoca Gloria, è lei infatti la pluri-vincitrice delle passate edizioni del concorso.

La situazione rischia di mettere a repentaglio il posto di lavoro di Gloria che in tal modo ha osato, in un certo senso, sfidare il suo capo, eppure Callie va fino in fondo. I due lavorando insieme alla scultura di ghiaccio in concorso si scopriranno legati da molte cose e nascerà in loro un reciproco profondo sentimento. Sarà proprio l’amore tra Callie e David a ispirare la scultura di ghiaccio che realizzeranno.



