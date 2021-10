Il sogno erotico di Miriana Trevisan/ “Scambisti e donne, c’era chi guardava e chi..”

Nei giorni scorsi gli appassionati del Grande Fratello VIP sono rimasti a dir poco stupiti quando Miriana Trevisan ha parlato del suo sogno erotico. La showgirl, solitamente molto tiepida ed abbottonata, si è lasciata andare ad un racconto hot, che ha animato i suoi sogni notturni. “Era molto spinto e quindi non posso raccontarlo. C’eravate voi della casa, non tutti ovvio. Anche una donna, che mi mordeva le labbra. Facevamo cose, ma non fatemi dire altro dai“, si è limitata a raccontare Miriana nella casa.

Poi i concorrenti più curiosi hanno chiesto alla Trevisan di fornire ulteriori dettagli sul suo sogno. “A noi donne sappiate che piace molto di più il pre. Tutto quello che accade prima del finale. Infatti in questo sogno c’erano tanti sguardi, baci, carezze, corde e cose similari. C’era chi guardava e chi faceva. Era come un club di scambisti”, ha raccontato.

Miriana Trevisan, il sogno erotico nella casa: “…ma in Italia c’è troppo bigottismo”

Chissà se stasera Alfonso Signorini toccherà l’argomento. Probabile che lo faccia, dato che il sogno di Miriana ha intrigato non poco gli internauti. Nel corso della sua disinvolta chiacchierata con gli altri concorrenti, la Trevisan ha detto di voler prendersi del tempo per lei e di divertirsi una volta uscita fuori dalla casa. “Non sono mai stata a letto con una donna, ma ne ho baciata una“, ha raccontato. Poi la proposta di una vacanza ad Ibiza coi compagni della casa: “Voglio vivermi cose che mi sono persa, senza sentirmi giudicata. Ho avuto fidanzati che mi reprimevano e giudicavano“.

