Il sole a mezzanotte/ Video, su Rai 2 il film con Patrick Schwarzenegger

Il sole a mezzanotte vain onda su Rai 2 per la prima serata di oggi, mercoledì 11 novembre, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola americana realizzata nel 2018 dalla casa cinematografica Rickard Pictures in collaborazione con la Boies / Schiller Films. La regia è stata affidata a Scott Speer, il soggetto e la sceneggiatura sono stati ideati e scritti da Eric Kirsten, il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Karsten Gopinath con le musiche della colonna sonora composte da Nate Walcott. Nel cast sono presenti tra gli altri Patrick Schwarzenegger, Bella Thorne, Rob Riggle, Quinn Shephard, Ken Tremblett, Tiera Skovbye, Paul McGillion e Suleka Mathew.

Il sole a mezzanotte, la trama del film

Ecco la trama de Il sole a mezzanotte. Katie è una giovane ragazza che purtroppo deve fare i conti fin da quando era una bella bambina con una rara condizione genetica che non le permetteva di mostrare la pelle alla luce del sole. Questo le ha imposto di restare all’interno della propria abitazione durante le ore del giorno e di poter uscire di notte per sfogare la propria passione per la musica. Le ore diurne spesso va a farle compagnia la sua inseparabile amica Morgan e soprattutto suo padre che cerca in ogni modo di supportarla in una vita molto più complicata rispetto a quella di altri coetanei.

In occasione di quello che sarebbe stato il suo diploma scolastico che evidentemente non ha potuto conseguire ufficialmente per l’impossibilità di poter frequentare le lezioni, su padre decide di regalarle la chitarra che era appartenuta a sua madre ormai morta da diversi anni. Lei utilizza questa chitarra per suonare durante le sue avventure notturne e durante una notte fa la conoscenza di un ragazzo di nome Charlie. Il ragazzo è stato visto più volte dalla stessa Katie la quale si era praticamente innamorata di lui senza mai trovare la forza e il coraggio per farsi avanti. Le capacità artistiche, nel caso specifico nel saper suonare al meglio la chitarra, inducono il ragazzo ad avvicinarsi a lei. Per i due inizia un’incredibile meravigliosa storia d’amore che tuttavia sarà fortemente compromessa dalle condizioni di salute della ragazza la quale riesce a gestire al meglio la relazione durante le ore notturne.

Purtroppo dopo una classica visita di controllo scopre che le problematiche si sono aggravate e che soprattutto il suo cervello né sta pagando le conseguenze. Il medico le spiega che poche settimane le restano da vivere per cui lei decide di mettere fine al rapporto con Charlie. Quest’ultimo tuttavia non vuole farsi da parte e decide di trascorrere insieme a lei in maniera intensa tutti questi momenti felici che porterà per sempre nel suo cuore.

Video, il trailer del film “Il sole a mezzanotte”





