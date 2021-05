Il sole è anche una stella/ Video, su Rai 2 il film con Yari Shahidi (oggi, 5 maggio)

Il sole è anche una stella è un film del 2019 che va in onda su Rai 2 oggi, mercoledì 05 maggio, alle ore 21.20. Il film è tratto dall’omonimo romanzo della scrittrice statunitense Nicola Yoon. La sceneggiatura è diretta da Tracy Oliver, celebre per avere lavorato anche nel film “Il viaggio delle ragazze” nel 2017. Il sole è anche una stella è prodotto da Elysa Koplowitz Dutton e Leslie Morgenstein, che hanno già lavorato insieme grazie al film “Noi Siamo Tutto” tratto dall’omonimo romanzo sempre di Nicola Yoon.

Geostorm/ Video, su Italia 1 il film con Gerard Butler (oggi, 5 maggio)

La colonna sonora del film è stata creata da Herdís Stefánsdóttir, neo compositrice laureata a New York nel 2017 che ha ricevuto la nomination all’Icelandic Music Awards per la colonna sonora in Il sole è anche una stella. Nel cast Yari Shahidi, Charles Melton, Faith Logan, Jonathan Leguizamo e Jake Choi tra gli altri.

All'inferno e ritorno/ Su Rete 4 il film con Audie Murphy (oggi, 5 maggio)

Il sole è anche una stella, la trama del film

Il sole è anche una stella parla dell’incontro di due ragazzi, Daniel Bae e Natasha Kingsley. Natasha è una ragazza pragmatica di origine giamaicane che vive con la famiglia, composta dai genitori e dal fratello, a New York. Tutti loro rischiano di essere deportati nella terra d’origine e per questo motivo la figlia cerca in tutti i modi di trovare una soluzione contattando un noto avvocato, Jeremy. Daniel invece è un ragazzo romantico e coreano, che vive a New York con la famiglia che lo incoraggia a diventare medico.

L’incontro tra i due avviene in modo particolare, infatti Daniel la salva da un guidatore impazzito. Da qui inizia una sfida tra i due, ovvero quella di innamorarsi in sole 24 ore. Per questo motivo Daniel accompagna Natasha all’incontro con Jeremy per sostenerla e far sentire la sua vicinanza. Jeremy si offre di organizzare un processo, per il giorno successivo, per far in modo che possano rimanere a New York. Così Daniel e Natasha passano un intero pomeriggio insieme a conoscersi e a passeggiare per le vie di New York. Riuscirà Daniel a far innamorare Natasha? Ma soprattutto la famiglia di Natasha potrà rimanere a New York?

Sfida nell'alta Sierra/ Su Rete 4 il film di Sam Peckinpah (oggi, 4 maggio 2021)

Video, il trailer del film “Il sole è anche una stella”





© RIPRODUZIONE RISERVATA