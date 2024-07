Il sole nella stanza, Rete 4/ Trama e cast della saga romantica con Sandra Dee, oggi 11 luglio 2024

Il sole nella stanza, diretto da Harry Keller

Giovedì 11 luglio, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 16:30, la commedia sentimentale del 1963 dal titolo Il sole nella stanza. Il film è il terzo di quattro capitoli che vedono come protagonista la coraggiosa Tammy ed è diretto dal regista Harry Keller, che aveva già curato due anni prima le riprese della seconda pellicola della saga, dal titolo Dimmi la verità. Le musiche hanno invece la firma del compositore statunitense Frank Skinner, celebre per il lungo sodalizio artistico con il collega ed amico Hans J. Salter.

Bugo sbeffeggia Morgan dopo la decisione della Warner di scaricarlo/ Il commento ironico alla notizia

La protagonista del film Il sole nella stanza così come nel secondo capitolo, è interpretata dall’attrice statunitense Sandra Dee, famosa attrice di film-teen. Al suo fianco l’attore Peter Fonda, vincitore del Golden Globe come miglior attore per il lungometraggio L’oro di Ulisse (1997), in questo progetto al suo esordio sul grande schermo. Nel cast de Il sole nella stanza ritorna l’attrice Beulah Bondi, che nel corso della sua carriera ha preso parte a più di 80 pellicole, interpretando in ben 4 progetti cinematografici la madre di James Stewart.

Rossella Brescia e Luciano Cannito si sono lasciati?/ "È finita un'altra storia": l'indiscrezione

La trama del film Il sole nella stanza: Tammy si innamora di un medico tutto d’un pezzo

Il sole nella stanza riprende le vicende della giovane e coraggiosa Tammy che si trova improvvisamente a dover affrontare una situazione molto difficile: la signora Call ha un attacco di cuore, e la ragazza corre in ospedale con l’anziana donna nella speranza che possa sopravvivere.

Per fortuna la signora Call lentamente inizia a riprendersi, e proprio in questa fase Tammy fa la conoscenza dell’affascinante dottor Mark, uno dei medici che lavorano nel reparto in cui l’anziana donna è ricoverata.

LA TRECCIA/ Il film che è un omaggio al coraggio e alla dignità delle donne

Tammy si innamora immediatamente di lui, ma l’uomo cerca di mantenere le distanze per evitare che questo avvicinamento possa avere conseguenze negative sulla propria carriera.

Nonostante la freddezza del medico crei un profondo turbamento nella protagonista, quest’ultima non si perde d’animo e decide di approfittare di quei momenti per rendersi utile in ospedale.

Giorno dopo giorno si guadagna la benevolenza del personale medico e dei pazienti, riuscendo a portare un po’ di gioia nella vita di ognuno di loro.

Tra le tante persone presenti nella struttura, Tammy lega particolarmente con lo scontroso Jason Tripp, riuscendo ad ammorbidire un po’ i suoi modi, e con Annie, una donna che deve sottoporsi ad un importante intervento, riuscendo a infonderle coraggio. Riuscirà la giovane Tammy ad abbattere i muri che il dottor Bentley ha costruito intorno al suo cuore e a portare un po’ di sole anche nella sua stanza, o i due sono destinati a prendere strade diverse?

© RIPRODUZIONE RISERVATA