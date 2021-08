Il sole nella stanza, Rete 4/ Pomeriggio d’essai su Mediaset

Il sole nella stanza va in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 18 agosto 2021, a partire dalle 16.50. La regia è di Harry Keller: in 38 anni di carriera ha diretto 17 film e montato 10 pellicole. Nel cast c’è Sandra Dee, diventata attrice all’età di 12 anni, quando ha iniziato a prestare il suo volto alle pubblicità. In 17 anni di carriera ha recitato in 22 film, come: – Quello strano sentimento, Vorrei non essere ricca, Una sposa per due, Torna a settembre, Scandalo al sole, Come sposare una figlia -. Nel 1958 vince il Golden Globe come migliore attrice esordiente per – Quattro donne aspettano -.

Il sole nella stanza, la trama del film

Soffermiamoci ora sulla trama de Il sole nella stanza. La signora Call viene colpita da un attacco di cuore. Tammy si prende cura della donna e l’accompagna all’ospedale restando in attesa che i medici le diano notizie confortevoli. Annie Call non è in pericolo di vita, e rimane ricoverata qualche tempo, Tammy non la lascia sola e resta al suo fianco. Nei giorni successivi la ragazza conosce il dottor Mark, uno dei medici del reparto.

Per Tammy è un innamoramento a prima vista, ma Mark cerca in tutti i modi di tenersi lontano da lei per non compromettere la sua carriera. Sebbene Mark mostra nei suoi confronti molta freddezza, Tammy cerca di dare un aiuto in ospedale, anche se ogni tanto combina qualche guaio, riesce lo stesso a farsi benvolere dai dottori e infermieri.

Con il suo carattere buono e allegro, fa ragionare lo scontroso Jason Tripp e porta conforto a Annie infondendole coraggio per l’operazione chirurgica che deve affrontare. Convince anche Rachel a tornare in ospedale, nonostante il dottor Bentley, che ama alla follia, la tratti con indifferenza. Il lieto fine è assicurato.

