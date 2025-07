Il sole nella stanza è un film di Harry Keller con protagonista il "peperino" Sandra Dee. Ad affiancarla Beulah Bondi e Peter Fonda

Mercoledì 16 luglio 2025, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 16:50, la commedia sentimentale dal titolo Il sole nella stanza. Si tratta di un progetto cinematografico co-prodotto dalla Ross Hunter Productions e dalla Universal Pictures nel 1963, e terzo capitolo della saga che vede protagonista la giovane Tammy. La regia è affidata alle sapienti mani di Harry Keller, che aveva già diretto due anni prima Dimmi la verità (Tammy Tell Me True). La colonna sonora è invece di Frank Skinner, compositore che ha realizzato più di 200 musiche per progetti cinematografici.

La protagonista è interpretata nuovamente da Sandra Dee, vincitrice nel 1960 del Young Hollywood Hall of Fame. Nel cast ritorna anche l’attrice Beulah Bondi nei panni dell’anziana signora Call, mentre entrano a far parte del cast per la prima volta: Peter Fonda, Margaret Lindsay, Reginald Owen e Alice Pearce.

La trama del film Il sole nella stanza: Tammy porta il buonumore anche in ospedale

Il sole nella stanza riprende la storia della bella Tammy, ancora una volta al fianco della sua amata signora Call, purtroppo costretta a ricoverarsi in ospedale a causa di un malore. Tammy è molto preoccupata per lo stato di salute della donna ed attende con ansia di avere un responso da parte dell’equipe medica. È proprio in questa occasione che conosce il bel dottor Mark che lavora nel reparto in cui la signora Call è stata ricoverata.

La protagonista rimane affascinata dall’uomo e vorrebbe conoscerlo meglio, ma il medico cerca in ogni modo di mantenere le distanze per evitare che quella situazione possa avere ripercussioni sul suo lavoro. Tammy, però, non demorde e continua ad andare in ospedale, stringendo ben presto amicizia con gli altri ospiti della struttura e il personale. Grazie al suo carattere solare, la giovane riesce a portare un po’ di buonumore in quell’ambiente ricco di sofferenze, donando un sorriso ai pazienti.

Nel frattempo la signora Call scopre di dover essere operata, ma proprio grazie a Tammy riuscirà ad affrontare con serenità questo momento, mentre anche il dottor Mark non potrà fare altro che cedere al fascino della ragazza.