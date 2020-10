Il solitario di Rio Grande/ Su Rete 4 il film con Gregory Peck (oggi, 13 ottobre)

Il solitario di Rio Grande va in onda oggi, 13 ottobre, a partire dalle ore 16:40, su Rete 4. Si tratta di una pellicola che appartiene al genere western e che ha debuttato al cinema durante l’anno 1971. Il regista di questo film è Henry Hathaway mentre la sceneggiatura è stata curata da Marguerite Roberts. Il cast del film contiene al suo interno alcune tra le più importanti stelle del cinema come Gregory Peck, Pat Quinn, Rita Gam, James Gregory e Susan Tyrrell. Per quanto riguarda la fotografia del film, quest’ultima è stata curata da Earl Rath. Le musiche invece, sono state realizzate dal maestro Premio Oscar Dave Grusin.

Il solitario di Rio Grande, la trama del film

Ecco la trama de Il solitario di Rio Grande. Clay Lomax dopo 8 anni è finalmente uscito di prigione. L’uomo era stato accusato di aver effettuato una rapina in banca ed era stato colto in flagrante. Tuttavia, dopo aver scontato la sua pena non ha affatto deciso di cambiare vita. Anzi, decide di mettersi alla ricerca di un suo vecchio socio, Sam Foley, che per sfuggire alle autorità durante la rapina lo sparò alla schiena e scappò con il bottino. Foley, grazie anche al denaro ricavato dalla rapina, ha cambiato totalmente stile di vita, ma è rimasto un uomo scaltro e sa bene che Clay sta venendo a cercarlo.

Per questa ragione, decide di ingaggiare diversi mercenari, pistoleri affidabili e senza pietà, per proteggere lui e la sua proprietà. Curiosamente, Sam ordina espressamente di non uccidere Clay ma di seguire solamente le sue mosse. Clay Lomax nel frattempo si imbatte anche nella piccola Decky, una bambina piccola che crede possa essere sua figlia. Inizierà una caccia all’uomo quindi per Clay, che dovrà prima individuare la città dove si nasconde Sam, poi dovrà combattere i mercenari che gli vogliono negare la vendetta ed infine potrà riuscire a farsi giustizia da solo. Ma cambierà qualcosa nel corso del suo viaggio per combattere il passato? Beh, nel vecchio West tutto può succedere!

© RIPRODUZIONE RISERVATA