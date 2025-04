Il sorpasso, film su Rete 4 con Vittorio Gassman

Lunedì 7 aprile va in onda su Rete 4 alle 16:35 un capolavoro del cinema italiano: Il sorpasso, film commedia del 1962 diretto da Dino Risi, che si è occupato anche del soggetto e della sceneggiatura, e con le musiche di Riz Ortolani.

Il personaggio principale del film è interpretato da Vittorio Gassman, uno dei più grandi attori italiani , protagonista di altri film cult come I soliti ignoti, I mostri, L’armata Brancaleone, La terrazza e I picari. Al suo fianco Jean-Louis Trintignant, attore francese noto per aver interpretato film come Un uomo, una donna, Il conformista, Z- L’orgia del potere, La donna della domenica, Il deserto dei Tartari, Finalmente domenica! e Colpire al cuore. Trintignant e Gassman hanno recitato insieme anche in altri film come Il successo, La terrazza e Il deserto dei Tartari. Nel cast spicca il nome di un’altra nota attrice, Catherine Spaak, protagonista di film come La voglia matta, Adulterio all’italiana e Il gatto a nove code. Anche la Spaak ha recitato con Gassman in altri film di successo come L’amore difficile e L’armata Brancaleone.

La trama del film Il sorpasso: un’iniziazione che costa molto cara

Ne Il sorpasso, Bruno Cortona, viveur 36enne amante della vita mondana, delle donne e dei piacere della vita, sfreccia per le strade di Roma nell’agosto del ’62 a bordo della sua Lancia Aurelia B24 a caccia di un pacchetto di sigarette e di un telefono pubblico. Uno studente di legge, Roberto Mariani, lo accoglie in casa sua dandogli la possibilità di telefonare.

Bruno chiede a Roberto di unirsi a lui e così iniziano un viaggio lungo la via Aurelia, a velocità sostenuta, in direzione Castiglioncello, in Toscana. Durante il viaggio i due si fermano a fare visita ad alcuni parenti di Roberto e poi alla figlia dell’ex moglie di Bruno.

Roberto in più occasioni è tentato dall’abbandonare quel viaggio rocambolesco, ma forse perché segretamente attratto dal modo di vivere di Bruno, decide di restare con lui. Il viaggio per Roberto si trasforma in una sorta di iniziazione alla vita e, liberandosi delle paure giovanili, comincia anche a rielaborare sotto un’altra chiave di lettura le relazioni familiari, l’amore e i rapporti sociali.

Il viaggio dei due prosegue e Bruno continua a guidare in maniera azzardata e pericolosa. Bruno, durante un sorpasso, si trova di fronte un camion e per evitarlo è costretto a sterzare bruscamente impattando violentemente contro un paracarro. Bruno viene sbalzato fuori dall’auto, riuscendo così a salvarsi, mentre Roberto resta a bordo della vettura che precipita giù in una scarpata. Roberto muore nel tragico impatto e Bruno, interrogato dagli agenti, confessa di non conoscere nemmeno il cognome del suo giovane compagno di viaggio.