Il suono della bellezza, Eleonora Abbagnato/ Anticipazioni: danza, arte e musica

Domenica 20 giugno, alle 20.35, subito dopo l’edizione del Tg delle 20, Raiuno trasmette un evento speciale dedicato alla bellezza tra arte, musica e danza. Una serata evento dal titolo “Il suono della bellezza” che regalerà ai telespettatori di Raiuno la magia delle grande musica tra tradizione e danza classica. Protagonisti della serata saranno due luoghi simboli della bellezza e dell’arte come il Teatro dell’Opera di Roma e la Galleria Borghese. Prendendo spunto da alcune delle più grandi opere ospitate dalla Galleria, il maestro Daniele Gatti dirigerà l’orchestra dando vita ad un viaggio musicale che trasporterà i telespettatori in un mondo assolutamente magico partendo dal barocco di Händel e Vivaldi, passando da Paisiello e Mozart per arrivare neoclassicismo di Stravinskij. Protagonisti sul palco saranno il soprano Rosa Feola, del basso Roberto Lorenzi, dell’étoile Eleonora Abbagnato e il ballerino solista Giuseppe Schiavone.

Il programma della serata

Quella de “Il suono della bellezza” sarà una serata all’insegna del romanticismo e dell’indiscutibile bellezza. Come fa sapere Rai Cultura, l’evento si aprirà con l’Ouverture de La clemenza di Tito di Wolfgang Amadeus Mozart. Rosa Feola canterà Casta diva dalla Norma di Vincenzo Bellini, l’aria di Ilia Padre, germani, addio! dall’Idomeneo di Mozart, Lascia la spina, cogli la rosa da Il trionfo del Tempo e del Disinganno di Georg Friedrich Händel e, con il basso Roberto Lorenzi, darà vita al duetto Rendez-moi donc le bien da Proserpine di Giovanni Paisiello. Eleonora Abbagnato, invece, si esibirà con Giuseppe Schiavone in un passo a due con cui omaggeranno l’Apollo e Dafne di Bernini. Infine, la serata si concluderà con le Ouverture da Hercules e Il trionfo del Tempo e del Disinganno di Händel, Le Chaos tratto da Les éléments di Jean-Féry Rebel.

