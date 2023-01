Il Super etanolo E85 sfonda quota un euro in Francia/ Carburante low cost è un flop?

Il Super etanolo E85 è un biocarburante che è stato introdotto negli scorsi anni in alcune nazioni a cominciare dalla Francia. Lo scopo era quello di fornire agli automobilisti un carburante a basso tasso di inquinamento e nel contempo dal costo contenuto. Del resto il Super etanolo si chiama E85 in quanto al suo interno si trova solo il 15% di benzina mentre per il resto è appunto etanolo. E’ un carburante che non va bene per tutti i motori ma dalla sua ha appunto il prezzo, o forse sarebbe meglio aveva.

Se fino a poco tempo fa un litro di Super etanolo E85 costava circa 70 centesimi, quindi un grande risparmio rispetto a benzina e gasolio, nelle ultime ore, complice la crisi energetica globale e la conseguente crescita del prezzo dei carburanti, un litro ha superato la soglia psicologica dell’euro, arrivando a 1.13. Di conseguenza per riempire un serbatoio da 70 litri servono circa 80 euro. Sia chiaro, il prezzo resta ancora tutto sommato basso rispetto ai normali carburanti, ma il problema è che lo stesso è lievitato nel giro di un solo anno, crescendo addirittura del 45%.

SUPER ETANOLO E85, IN FRANCIA SFONDA QUOTA UN EURO: E’ ANCORA CONVENIENTE?

Tra l’altro stando a quanto sottolineato dagli addetti ai lavori, questo tipo di carburante porta ad un consumo maggiore, circa il 20% in più ad esempio rispetto ad una verde senza piombo 95, di conseguenza la domanda in Francia è sorta spontanea: fino a quando sarà ancora conveniente? E’ la stessa questione che si è posto stamane il quotidiano transalpino Le Parisien, che ha dato ampio spazio alla notizia.

A sostegno del carburante bio troviamo diversi regioni e dipartimenti francesi, che permettono di ottenere degli incentivi fra i 200 e i 500 euro per “trasformare” il proprio motore attraverso un kit, facendo in modo che lo stesso possa così girare a Super etanolo E85, ma se le prospettive future sono quelli di un ulteriore aumento, c’è il rischio che il prezzo del carburante “green” si avvicini troppo a quello delle benzina, con tutto ciò che ne consegue.

