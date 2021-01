Il tabaccaio di Vienna, storia tratta dal libro di Robert Seethaler/ Il destino del giovane Franz…

Il film “Il tabaccaio di Vienna”, in onda oggi su Rai3, è tratto dall’omonimo libro di Robert Seethaler. Lo scrittore austriaco, che è anche attore e sceneggiatore, ha ambientato la storia di Franz nel 1937, un periodo di “annientamento della civiltà occidentale” e di profonda rottura da cui però è nato il mondo in cui viviamo e che conosciamo. Un periodo cupo della nostra storia, ma al tempo stesso molto interessante. Lo scopre sulla sua pelle Franz, 17 anni, catapultato dalla campagna a Vienna. Mentre sull’Austria incombe l’annessione al Terzo Reich, la vita della capitale prosegue con il solito via vai frenetico di persone, tram e carrozze.

Qui Franz diventa apprendista di un rivenditore di tabacchi e giornalieri, quindi scopre la passione per la lettura dei quotidiani, che gli permette di scoprire un mondo destinato a cambiare per sempre. Fa la conoscenza del professor Freud, con cui si confronta anche sull’enigma rappresentato dalle donne.

IL TABACCAIO DI VIENNA, L’EVOLUZIONE DI FRANZ

Il libro “Il tabaccaio di Vienna”, dunque, è un romanzo di formazione delicato e al tempo stesso ironico, che lo scrittore Robert Seethaler ha saputo inserire in una Vienna di parchi ma anche anni bui del nazismo. Un altro aspetto particolare di questo libro è senza dubbio il fatto che venga raccontato l’amore con gli occhi di un ragazzo. Ma Robert Seethaler ha anche il merito di farci immaginare un Freud diverso da quello che solitamente ci viene descritto, con il suo spirito ironico ma garbato, la passione per i sigari e il tormento del tumore. La sua presenza è una perla che aggiunge valore al romazo. Nelle sue frasi si cela, infatti, ritroviamo l’uomo prima dello psicanalista. A fare da sfondo al libro “Il tabaccaio di Vienna”, appunto, una Vienna “avvelenata” dai metodi della Gestapo. Merita anche per questo di esser letto, perché Franz si è ritrovato a dover imparare anche cosa vuol dire sprofondare nel terrore.

