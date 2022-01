IL TABACCAIO DI VIENNA/ Su Rai 3 il film prodotto dalla dalla Glory Film

Il tabaccaio di Vienna è un film prodotto nel 2018 dalla Glory Film e dalla Epo Film e distribuito in Germania nel medesimo anno. La pellicola è arrivata in Italia solo nel 2021 ed è stata trasmessa in esclusiva il 16 gennaio del 2021 su Rai 3. La realizzazione scenografica è avvenuta sfruttando le ambientazioni urbane e storiche di Germania e Austria. Lo straordinario Bruno Ganz interpreta in questo film il ruolo del padre della psicanalisi Sigmund Freud doppiato nella versione italiana da Bruno Alessandro. Sicuramente Freud ha cambiato la storia del mondo intero, riuscendo a raggiungere delle evoluzioni che hanno condizionato il modo di fare medicina. Numerosi film sono stati girati sul suo personaggio e alcuni di questi molto noti. Il primo in assoluto è Freud Passioni segrete del 1962 di John Huston. Sicuramente uno dei film più noti fatti è stato girato da David Cronenberg nel 2011 dal titolo A Dangerous Method che ha riscosso davvero un grandissimo successo in tutto il mondo.

Il tabaccaio di Vienna sarà trasmesso oggi, giovedì 13 gennaio, su Rai 3 alle ore 21.20. Si tratta di un film drammatico e storico prodotto in Germania nel 2018 e diretto da Nikolaus Leytner. Nel cast troviamo Simon Morzé, Bruno Ganz, Johannes Krisch, Emma Drogunova, Karoline Eichhorn, Gerti Drassi, Michael Fritsch, Angelina Strahser e Gerhard Liebmann. Proprio Bruno Ganz interpreta in maniera eccellente il ruolo del padre della psicanalisi Sigmund Freud.

Il tabaccaio di Vienna, la trama del film: un giovane Franz Huchel e Freud…

Il tabaccaio di Vienna racconta le sorti di un giovane di nome Franz Huchel, rimasto orfano dopo la morte del patrigno e trasferitosi quindi a Vienna, in Austria, per dare una svolta alla propria vita. In città ha modo di incontrare un uomo di nome Otto, reduce della prima guerra mondiale e gestore di una tabaccheria.

Riesce così ad ottenere la possibilità di apprendere i segreti del mestiere e di conoscere il senso e il valore del lavoro. La sua esperienza sarà condita da numerosi elementi storici che permetteranno al ragazzo di maturare e crescere in fretta, grazie anche all’incontro con Freud con il quale condivide i suoi sogni ed aspirazioni. Nel frattempo lo scenario politico lo trasporta in una veloce e attenta presa di coscienza individuale e non solo, mentre imperversa il nazismo e la conseguente ondata di odio contro ebrei e comunisti.

In poco tempo il giovane Franz assiste ad una serie di eventi che scuotono ulteriormente la sua coscienza, in particolare la cattura e la morte del suo caro amico e mentore Otto. Dopo questo evento decide di recarsi all’esterno di un quartiere generale della Gestapo e per protesta sostituisce la bandiera nazista con i pantaloni del compianto Otto. Il gesto chiaramente gli costa l’arresto ponendo definitivamente fine a tutti i suoi sogni e aspirazioni. La pellicola si chiude con la commovente scena che ritrae Anzka, donna amata da Franz, che malinconica legge i pensieri ormai logori dell’amato affissi all’esterno di ciò che resta della tabaccheria.

