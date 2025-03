Il talento di Mr. Crocodile, film su Italia 1 con Javier Bardem

Sabato 1 marzo 2025, andrà in onda, in prima serata su Italia 1, alle ore 21:20, la commedia fantasy Il talento di Mr. Crocodile. La pellicola è una prima visione TV, distribuita da Sony Pictures e Warner Bros. Entertainment Italia ed è stata prodotta da Hutch Parker Entertainment, Sony Pictures Animation, Sony Pictures Entertainment e Speck & Gordon.

La regia è affidata a Josh Gordon e Will Speck, noti per aver diretto film come La festa prima delle feste, Due cuori e una provetta e Blades of Glory.

Il cast del film Il talento di Mr. Crocodile è guidato da Javier Bardem, vincitore del Premio Oscar 2008 come miglior attore non protagonista per Non è un paese per vecchi, oltre che di un Golden Globe, un Premio BAFTA e un SAG Award. Bardem ha anche ricevuto due premi al Festival di Venezia per Mare dentro e Prima che sia notte e un riconoscimento come miglior attore al Festival di Cannes nel 2010 per Biutiful.

Pur provenendo da una famiglia di attori, inizialmente aveva intrapreso la carriera sportiva, giocando a rugby nella Nazionale spagnola. Tra i suoi lavori più recenti figurano F1 con Brad Pitt, in arrivo al cinema, e Dune II . Al suo fianco troviamo Constance Wu, nota per i film Il drago dei desideri e Le ragazze di Wall Street. Il cast è completato da Winslow Fegley, Luigi Strangis e Scoot McNairy.

La trama del film Il talento di Mr. Crocodile: un coccodrillo molto speciale

La storia de Il talento di Mr. Crocodile del film segue Hector P. Valenti, un mago ambizioso che tenta senza successo di partecipare a un talent show. Dopo l’ennesimo rifiuto, acquista in un negozio di animali un coccodrillo canterino che chiama Lyle, sperando di raggiungere il successo. Tuttavia, alla prima esibizione, Lyle si paralizza dalla paura, e Hector perde la casa ipotecata.

Costretto a lasciare la città, abbandona Lyle nella villa. Anni dopo, la famiglia Primm compra la proprietà e il giovane Josh, inizialmente in difficoltà a integrarsi nella nuova casa, scopre Lyle ormai adulto in soffitta. I due stringono un forte legame d’amicizia.

Quando Hector ritorna con nuove proposte per esibirsi insieme a Lyle, il coccodrillo continua a temere il palcoscenico. Nel frattempo, un vicino sospettoso offre del denaro a Hector per tradire Lyle e fargli scoprire la sua dote canterina, in cambio di saldare i suoi debiti.

Le autorità considerano Lyle pericoloso e lo rinchiudono in uno zoo. Pentito delle sue azioni, Hector si allea con Josh per liberarlo. Grazie al loro aiuto, Lyle supera le sue paure e si esibisce durante un provino insieme a Josh, dimostrando il suo talento canoro.

Poco dopo, un giudice decide di assolvere Lyle e la famiglia Primm celebra la sua libertà. Nel finale, Hector incontra un serpente a sonagli con doti canore appartenente a un’amica di Josh e decide di concentrare le sue attenzioni sul rettile perchè in realtà il desiderio di diventare famoso non gli è passato.