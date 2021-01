IL TAPPETO VOLANTE/ La passeggiata sotto la neve, in una città affollata di sogni

Il Tappeto volante è una rubrica nata nel 2020 con lo scopo di muoversi su una vasta varietà di temi cercando orientamento in forma culturale. Formula Uno, Calcio, Musica, Politica, Società cercando di tratteggiare il tempo attuale. Forma mentis non lo so, gratis di sicuro.

Prendo le scarpe appena lavate, indosso una camicia non stirata e scendo in strada perché oggi ha nevicato e forse vale la pena farsi un giro. Una passeggiata natalizia sarebbe il nome più corretto. Verde, rosso, oro, mentre qualche fiocco di neve cade con ritardo e qualcuno getta a terra una cicca di sigaretta mi faccio avvolgere dalla sparpagliata folla che serpeggia lungo la città. Ce n’è di gente strana in giro, anche io voglio quella cosa lì. Si possono scorgere colori diversi, si possono riconoscere palazzi costruiti più di un secolo fa; per fortuna ci sono questi odori bizzarri a farmi ricordare le faccende da spicciare. Intanto la città fa rumore e la neve non sembra per niente avere effetti ovattanti. Davvero forte questo abito post-industriale che ci siamo inventati. Quando giro per una città cerco di tratteggiarne la topografia rimanendo a volte ben impressionato dagli aspetti geometrici. Ci sono tante cose che la città offre, come disse Lucignolo a Pinocchio sulla carrozza che non c’era. Quelli di fianco a me ordinano ciambelle glassate, io gelato. Ci sono anch’io. Sono qui, sono in giro e mi piace.

Nel frattempo si è fatto buio: è proprio vero che il tempo qua vola. Normale o veloce che sia, il gigioneggiare di queste persone sta calando d’intensità. Mi avvio a ritornare a casa mentre il cellulare squilla ma non lo sento.

Percorrendo un viale alle sette di sera si potrebbe pensare a quanto il paese sia piccolo per ospitare tutti i sogni che circolano nella testa di ognuno di noi. Non fa differenza il colore del cielo, così come quello delle scarpe del passante. Qualità o quantità dei sogni, a questo punto. La fantasia, talvolta, è avvolgente e inafferrabile come il vento. Freddo o caldo che sia esso viene attratto dall’essere umano come fenomeno in grado di cambiare la temperatura corporea. Grazie per la pazienza.

(Francesco Davide Zaza)



