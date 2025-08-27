Il temerario è un film di George Roy Hill, quello de La stangata, con Robert Redford e Susan Sarandon: drammaticità e scene spettacolari

Il temerario, film su Rete 4 diretto da George Roy Hill

Mercoledì 27 agosto 2025, il pomeriggio di Rete 4, alle ore 16.40, trasmette il film Il temerario. Si tratta di una produzione USA, dal titolo originale The Great Waldo Pepper, appartenente al genere avventura. Uscito nel 1975, la regia è di George Roy Hill mentre la colonna sonora è firmata da Henry Mancini.

Chi sono i nuovi corteggiatori di Gemma Galgani a Uomini e Donne/ Colpo di fulmine per la dama?

Ottimo il cast che vede Robert Redford, Susan Sarandon, Bo Svenson e Geoffrey Lewis. Redford, con quasi sessant’anni di attività, presenta una filmografia lunghissima: si parte dall’esordio del 1962 con Caccia di guerra per giungere al cameo in Avengers: Endgame del 2019. Sarandon presenta anche lei una lunga filmografia, ma resta indimenticabile nel cult di Ridley Scott Thelma & Louise, anche se l’Oscar lo vincerà per Dead Man Walking – Condannato a morte. Lo svedese naturalizzato statunitense Svenson ha esordito nel cinema proprio con il film Il temerario. Lewis si è sdoppiato come attore tra il grande schermo e la TV, in cui è apparso spesso nella serie Walker Texas Ranger.

Chi è Claudia D'Agostino: da corteggiatrice a dama del trono over/ Ritorno a Uomini e Donne dopo Giorgio

La trama del film Il temerario: quando i piloti reduci della guerra si dedicavano al circo volante

Ne Il temerario, al ritorno in patria dopo la fine della prima guerra mondiale, il pilota americano Waldo Pepper (Robert Redford) decide che continuerà a volare, stavolta per sbarcare il lunario. Dipinge di giallo il proprio biplano Standard J e propone voli ad hoc a clienti occasionali. Ma non è l’unico che offre voli privati: anche Axel Olsson (Bo Svenson) lavora in quel settore. Dopo qualche tensione iniziale, i due decidono di collaborare tra loro.

Insieme preparano un volo a coppia, pieno di acrobazie pericolose per essere assunti nel circo volante di Dillhoefer. Il padrone del circo vuole vederli all’opera prima di ingaggiarli, ma purtroppo nella prova Waldo non riesce a decollare bene e ha un incidente. Dillhoefer aspetta la sua guarigione e assume comunque i due piloti, ormai diventati amici. Per attirare più spettatori, l’impresario introduce nei numeri di volo delle giovani donne tra cui Mary Beth (Susan Sarandon) e proprio la ragazza in un numero acrobatico perde la vita.

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 27 agosto 2025/ Arrivano altri tronisti dopo Flavio e Cristiana?

Le autorità inviano l’ispettore Newt (Geoffrey Lewis) a verificare eventuali inadempienze del circo relative ai voli di acrobazia. L’ispettore durante la guerra era stato il superiore di Waldo e conosce assai bene il suo carattere esuberante. Al termine dell’inchiesta il circo volante viene chiuso e Pepper è costretto a cercare un nuovo impiego. Si reca a Hollywood dove girano un film sulla guerra e ottiene una parte che conferma la sua abilità nel pilotare.