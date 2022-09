Il Tempio della Velocità/ Su Rai 2 il documentario sull’Autodromo di Monza

Il Tempio della Velocità, documentario di Rai 2 raccontato da Pannofino

Il Tempio della Velocità va in onda oggi, venerdì 9 settembre, a partire dalle ore 21.20 su Rai 2. Ci troviamo di fronte a un documentario realizzato dalla RAI e dedicato all’Autodromo di Monza, storico impianto dedicato alla Formula 1 che sarà raccontato dalla voce e contributo di Francesco Pannofino. Con questo documentario la tv di Stato celebra i cento anni di questo splendido complesso.

Il Tempio della Velocità, la trama del film

Il documentario Il tempio della velocità racconta la storia dell’impianto Italiano per eccellenza nell’ambito della Formula 1. L’Autodromo Nazionale di Monza è infatti conosciuto proprio con il titolo del film, celebre in tutto il mondo sia per lo stile della pista che per le imprese che sono state realizzate proprio in questo impianto. La storia parte dalle sorti della sua realizzazione, ovvero dal 1922.

Vengono raccontate le grandi imprese che hanno reso epica la sua esistenza oltre alle grandi innovazioni di tipo tecnico e sportivo che sono nate grazie a questa posta. L’accento viene posto in particolare sulla fattezza delle sue curve, teatro di scene rimaste impresse nella storia dei motori. Inoltre, una menzione particolare viene fatta per la celebre sopraelevata, ancora oggi unica in tutto il mondo per il suo genere e stile.

Inoltre, nel corso del documentario viene fatto cenno al contributo incredibile che la pista ha offerto per la ricerca scientifica e tecnologica. Dalla realizzazione del telepass all’utilizzo di asfalto drenante, passando chiaramente per l’introduzione del guardrail. Tutti questi strumenti moderni nascono in realtà proprio da studi e test effettuati all’Autodromo Nazionale di Monza. Non mancano accenni storici dal punto di vista della competizione con immagini inedite di gare iconiche e vittorie celebri dei grandi piloti che sono passati per questa pista italiana.

