Il tempo delle mele/ Video, su Tv8 il film che ha fatto innamorare una generazione

Il tempo delle mele è un film di regia e produzione francese del 1981, che sarà trasmesso in televisione il giorno 31 luglio in prima serata alle ore 21.30 su TV8. Il regista della commedia romantica famosissima a livello internazionale e ormai pellicola storica del cinema è Claude Pinoteau, che ha poi affidato la distribuzione a Gaumont – General Video e San Paolo Audiovisivi, per la sceneggiatura si è fatto affiancare da Danièle Thompson, il montaggio è stato tutto nelle mani di Marie-Josèphe Yoyotte e la fotografia in quelle di Marc Goldstave e Edmond Séchan, per una produzione Marcel Dassault Per La Gaumont Int e con infine le musiche di Vladimir Cosma.

Il cast, trattandosi di un film giovanile degli anni ’80 raccoglie tutti i migliori attori francesi dell’epoca, come Claude Brasseur, Brigitte Fossey, Denise Grey, Alexandre Sterling, Sheila O’Connor, Dominique Lavanant, Bernard Girardeau, Jean-Michel Dupuis, Jacques Ardouin, Evelyne Bellego, Richard Bohringer, Frederic de Pasquale, Jean-Pierre Castaldi, Robert Dalban e Alexandra Gonin. Non abbiamo naturalmente dimenticato la protagonista del film romantico, Sophie Marceau, ma merita una menzione particolare in quanto è proprio con questo film che è iniziata la sua scalata verso il successo: bellissima e di grande talento, dopo aver interpretato la giovane Vic Berreton ne Il tempo delle mele, Sophie è stata infatti sulla bocca di tutti per anni.

Il tempo delle mele: la trama

La protagonista de Il tempo delle mele è la giovanissima Vic Berreton (magistralmente interpretata da Sophie Marceau) di tredici anni, attorno a cui si sviluppa tutta la pellicola coinvolgendo la sua numerosa famiglia e i suoi coetanei in quelli che sono i drammi, i timori, le domande e le emozioni di qualsiasi adolescente che si rispetti. Proprio durante una festa del primo anno di scuola superiore, infatti, Vic incontra il suo primo e grande amore Mathieu (Alexandre Sterling) ed è proprio questo evento il fulcro della trama degli eventi, soprattutto degli scontri con i genitori troppo apprensivi e le gelosie nei confronti di un amore sempre più appassionato. Proprio questi due filoni infatti conduranno alla fine del film in cui i due genitori della tredicenne Francois e Francoise (Claude Brasseur e Brigitte Fossey) riusciranno finalmente a riconciliarsi dopo i reciproci tradimenti e l’iniziale separazione, mentre Vic si allontanerà dal suo Mathieu per inseguire un altro amore probabilmente più grande e più forte.

Il trailer del film "Il tempo delle mele"



