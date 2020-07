Il tenente dei Carabinieri/ Su Rete 4 il film con Enrico Montesano (oggi, 15 luglio)

Il tenente dei Carabinieri va in onda su Rete 4 per il pomeriggio di oggi, mercoledì 15 luglio, a partire dalle ore 16:25. Si tratta di un film italiano realizzato nel 1986 da Mario e Vittorio Cecchi Gori con la regia di Maurizio Ponzi il quale si è occupato anche della stesura del soggetto e della sceneggiatura in collaborazione con Leo Benvenuti e Piero De Bernardi. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Bruno Zambrini, il montaggio è stato realizzato da Antonio Siciliano mentre nel cast sono presenti Enrico Montesano, Nino Manfredi, Massimo Boldi, Marisa Laurito, Mattia Sbragia, Bruno Corazzari e Nuccia Fumo.

Il tenente dei Carabinieri, la trama del film

In Il tenente dei Carabinieri ci troviamo a Roma dove un tenente dei carabinieri si dimostra molto abile nel prorpio lavoro anche se spesso e volentieri viene redarguito per i suoi metodi che spesso non rispettano quanto previsto dalle normative. Il tenente per puro caso incontra le vie di Roma una giovane cartomante in possesso di denaro falso. Tra l’altro il tenente non si accorge immediatamente della banconota falsa e quindi la accetta come resto del pagamento del servizio reso dalla giovane cartomante. Questo fatto induce il carabiniere nell’occuparsi della vicenda e quindi effettuare delle indagini che per presto lo collegano ad una vecchio falsario di sua conoscenza di nome Lorenzini che tuttavia lui credeva essere ormai da tempo fuori dal giro. Intanto il suo superiore gli ordina di occuparsi di un caso molto più importante che riguarda una rapina eseguita all’interno di una importante banca cittadina. Una rapina che ha visto portare via un incredibile quantitativo di denaro probabilmente con l’aiuto di un basista interno dell’istituto di credito.

Nel frattempo il tenente dei carabinieri continua nelle sue indagini per quanto riguarda lo spaccio di banconote false riuscendo a ritrovare il vecchio falsario Lorenzin che tuttavia qualche giorno più tardi viene trovato morto. La questione dunque si fa sempre più complicata e seria anche perché sembrano essere mischiati nella vicenda diversi altri criminali di vario genere. Deve comunque mettere da parte questa inchiesta giacchè spinto al proprio superiore nel volare a Milano per trovare nuove tracce sulla banda di criminali che ha messo in essere il colpo nella prestigiosa banca romana. Poco alla volta il tenente si renderà conto che i due casi sono collegati ed in particolar modo Lorenzin ha voluto fabbricare delle banconote false per pagare i propri complici. Questi quando si sono accorti della truffa hanno ucciso il celebre falsario ed ora sono a piede libero. Nell’inchiesta inoltre emergerà che il principale responsabile di quanto successo è un mafioso di nome Vasaturo nel frattempo scappato in Gran Bretagna. Il tenente dei carabinieri per portarlo in Italia e quindi sottoporlo alla giustizia italiana dovrà nuovamente bypassare il regolamento e portare via dal paese britannico con la forza il pregiudicato.

