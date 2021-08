Il tenente dinamite, Rete 4/ La terra di frontiera del New Mexico

Il tenente dinamite riempie il pomeriggio di Rete 4 oggi, 22 agosto 2021, a partire dalle ore 17,00. Il film è prodotto da Universal International Pictures nel 1953, ‘e (Column South)’, diretto dal regista newyorkese Frederick Timmins “Fred” de Cordova. Nel cast de Il tenente dinamite incontriamo come protagonista un attore che merita la renaissance cinematica, un attore dal passato militare che ha ricevuto decine di medaglie al valore, protagonista di tanti Western come ‘La mano vendicatrice (Ride Clear of Diablo)’, ‘La terra degli Apaches (Walk the Proud Land)’, ‘Fermati cow-boy! (Cast a Long Shadow)’, ‘Sette strade al tramonto (Seven Ways from Sundown)’, una piccola leggenda americana. Assieme a Murphy anche Ray Collins che debuttò in ‘Quarto potere (Citizen Kane)’ diretto da Orson Welles, nel 1946 presente in ‘I migliori anni della nostra vita (The Best Years of Our Lives)’, un attore longevo e conosciuto anche nelle radio americane durante la Seconda Guerra Mondiale.

Il tenente dinamite, la trama del film

Il tenente dinamite Jed Sayre vive nel New Mexico, terra di frontiera non lontana dal confine con il Messico, terra anche nella quale diverse tribù di nativi americani cerca di sopravvivere all’avanzata dell’uomo bianco non senza difficoltà. Proprio il tenente Jed Sayre cercherà di dimostrare che alcuni membri di una tribù Navajo non sono responsabili della morte di un colono bianco, un giudizio sommario e affrettato che rischia di minare i fragili rapporti con i capi delle tribù native locali.

Sulla ricerca della verità è basata la volontà del tenente di non concedere che l’arroganza ‘yankee’ porti il dissidio tra i soldati dell’Unione e le tribù e non sarà facile per l’ufficiale combattere i pregiudizi del suo superiore che non vede di buon occhio la presenza degli abitanti originare di quelle terre, appunto i Navajo.

Non ci si mette solamente l’atteggiamento anti-indiano del capitano Lee Whitlock a rendere difficile la situazione, ma anche i rapporti tra le fazioni nordiste e sudiste portano il clima all’esasperazione. In questa difficile situazione Sayre dovrà sfoderare tutto il suo appeal e far sì che la contingenza non divenga dinamite sociale pronta ad esplodere.

