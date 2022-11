Il Tenente Dinamite/ Su Rete 4 il film western con Audie Murphy

Il Tenente Dinamite, film di Rete 4 diretta da Frederick De Cordova

Il Tenente Dinamite va in onda oggi, domenica 27 novembre, a partire dalle ore 17:00 su Rete 4. Il film statunitense dal titolo originale “Column South” è un western uscito per la prima volta nelle sale nel 1953. La regia è di Frederick De Cordova. Il Tenente Dinamite è stato girato in California, tra Victorville e la Apple Valley. Nel cast troviamo Audie Murphy, Joan Evans e Robert Sterling, star del cinema western anni quaranta e cinquanta.

Audie Murphy, attore e sceneggiatore e Joan Evans si rincontreranno di nuovo sul set de La Pallottola Senza Nome del 1959, con la regia di Jack Arnold, dove sarà presente anche Joan Evans. Audie Murphy, che in questa pellicola interpreta il protagonista, oltre che attore e sceneggiatore è stato anche scrittore e musicista, nonché soldato durante la Seconda Guerra Mondiale; star dell’epoca, è prematuramente scomparso in un incidente aereo nel 1971.

Murphy ha raccontato le sue incredibili esperienze sul fronte francese nell’autobiografia All’Inferno e Ritorno, opera dalla quale è stato tratto il film del 1955 che racconta un tratto della vita dell’attore. Joan Evans è la protagonista femminile del film e interpreta Marcy Whitlock, la moglie del Capitano Whitlock; nella realtà la diva americana è stata protagonista di un intero decennio sul grande schermo e possiamo ritrovarla in molte pellicole degli anni Cinquanta, da Noi che ci amiamo del 1950 candidato all’Oscar per la miglior colonna sonora, a Bersaglio Umano del 1960, ultimo lavoro dell’attrice.

Robert Starling, scomparso nel 2006, è stato un volto del grande schermo americano dalla fine degli anni Trenta a metà anni Ottanta, comparendo in pellicole come Avventurieri dell’Aria al fianco di Cary Grant e I Nomadi, con John Drew Barrymore nel 1960.

Il Tenente Dinamite, la trama del film

La storia de Il Tenente Dinamite è ambientata in Nuovo Messico a metà Ottocento: nel 1860, il Tenente Jed Sayre (Audie Murphy) cerca di dimostrare l’innocenza di un gruppo di indiani Navajo, che sa non essere i colpevoli dell’omicidio di cui sono accusati.

Tra i membri dell’Unione il sentimento anti-indiano è forte e in special modo, si rivela particolarmente avverso ai Navajo il Capitano Lee Whitlock (Robert Sterling), diretto superiore di Sayre.

L’atmosfera si fa incandescente tra soldati nordisti e sudisti e la presenza degli indiani diventa occasione per gettare altra benzina sul fuoco, quando i Navajo vengono provocati per allargare le dimensioni del conflitto. Ma il Tenente Jed Sayre è sulle tracce dei confederati e riesce a scoprire l’inganno.











