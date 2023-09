Il terzo indizio, anticipazioni puntata 1 settembre 2023/ Il caso Stefano Cerri oggi in tv

“Il terzo indizio”, celebre programma che racconta con dovizia di particolari e ricostruzioni inedite i principali casi di cronaca nera degli ultimi anni, tornerà questa sera con la replica dell’episodio dedicato all’omicidio di Stefano Cerri, l’imprenditore scomparso nel 2008 e ritrovato solamente sei anni dopo. L’appuntamento sarà, dunque, questa sera, venerdì 1 settembre 2023, in prima serata su Rete 4, alle ore 21:20.

Barbara D'Urso prenderà il posto di Mara Venier a Domenica in?/ "Non avrò problemi"

Oltre alla ricostruzione fatta con attori del caso legato alla morte di Stefano Cerri, “Il terzo indizio” si avvale anche delle reali carte processuali di interviste in parte esclusive, ed in parte già trasmesse, ma anche di intercettazioni ed analisi condotte sulle prove. Alla condurre il programma ci sarà l’ormai volto noto di Barbara De Rossi, attrice e conduttrice televisiva che ha curato il programma assieme alla collega Alessandra Viero dal 2016 al 2018, lasciando poi la posizione a Siria Magri per passare alla conduzione.

Pamela Villoresi/ “Ho gettato le fedi di mio marito nel mare, è il mio angelo azzurro”

ANTICIPAZIONI “IL TERZO INDIZIO”: IL CASO DI STEFANO CERRI

Insomma, la puntata in replica di questa sera di “Il terzo indizio”, in onda su Rete 4, sarà dedicata al cosiddetto giallo di Loano, legato alla morte di Stefano Cerri. L’uomo, imprenditore dell’hinterland milanese, era misteriosamente sparito nel 2008, prima del ritrovamento avvenuto sei anni dopo, sotto un metro di terra in un bosco nel Pavese, tra Garlasco e Tromello, ormai ridotto ad uno scheletro, ma con ancora i segni del nastro isolante sulla testa e alcune fascette da elettricista sulle caviglie.

Claudio Baglioni/ A lui la 1a edizione del Premio Pavese Musica: "Le sue canzoni sono..."

Il ritrovamento di Stefano Cerri, come dimostrerà questa sera il programma “Il terzo indizio”, venne guidato dalla testimonianza di Marky Antonio Ernandez Rodriguez, che raccontò agli inquirenti di essere stato assoldato con 2mila euro, assieme a Wilton Valles Martinez, Francisco Frias Sanchez e Omar Calcano Manzueta, per uccidere l’imprenditore da Stefano Savasta, morto alcune settimane prima dopo aver tentato la fuga dall’ergastolo. La ragione dietro all’omicidio di Stefano Cerri era legata ad una faida d’amore, dopo che Ivana Siviero aveva lasciato Savasta per l’imprenditore milanese, facendo sorgere in lui una cocente gelosia.

COME VEDERE “IL TERZO INDIZIO” IN DIRETTA TV E VIDEO STREAMING

Insomma, questa sera torna l’appuntamento con “Il terzo indizio”, dedicato al giallo di Loano che è costato la vita a Stefano Cerri. La trasmissione potrà essere seguita in diretta su Rete 4 a partire dalle ore 21:20. Differentemente, chi volesse seguirla in video streaming, potrà facilmente farlo grazie al portale Mediaset Infinity, sul quale si può accedere alle dirette tv da remoto tramite qualsiasi dispositivo mobile, che sia pc, tablet o smartphone. Infine, chi non potesse seguire la diretta questa sera, potrà recuperarla sempre tramite il portale Mediaset Infinity, cercando la trasmissione nell’apposito campo di ricerca.











© RIPRODUZIONE RISERVATA