Il tiktoker Ox Zung è stato arrestato con l’accusa di stupro/ È il 17esimo profilo con più follower al mondo

Il tiktoker coreano Ox Zung, all’anagrafe Won Jeong e noto soprattutto per il suo tormentone “Mamaaa”, è stato arrestato nella giornata di 12 dicembre. Le manette sono scattate dopo una denuncia che venne presentata da una ragazza lo scorso luglio, nella quale accusava la celebre star del web, 17esimo al mondo per numero di follower su TikTok, ed un suo amico di averla stuprata. Un’accusa certamente pesante e che, se venisse confermata, potrebbe costare al tiktoker Ox Zung fino ad un massimo di 7 anni di carcere, mentre ora risulta che il ragazzo e l’amico ora si trovino in carcere in custodia cautelare in attesa del processo, che si terrà il 17 gennaio.

Usa "Cina ruba segreti intelligenza artificiale per spiarci"/ Ex NSA: "Può avere dossier su ogni cittadino"

Chi è Ox Zung e di cosa è accusato

Le autorità non hanno ancora rilasciato dichiarazioni in merito all’arresto di Ox Zung, mentre il management del ragazzo si è rifiutato di rispondere alle domande dei giornalisti. Il bollettino delle forze dell’ordine coreane in merito all’arresto parla solo di “Influencer A“, ma il collegamento tra l’accaduto e il tiktoker è stato fatto dagli utenti in rete. Il ragazzo, infatti, non ha più pubblicato alcun contenuto online dal 22 luglio scorso, giorno preciso in cui venne presentata la denuncia da parte della vittima.

Alexei Navalny è vivo: "Si trova in una colonia penale nell'Artico"/ "È il posto più isolato al mondo"

Ox Zung ha aperto il suo profilo TikTok nel 2020, riuscendo immediatamente a ritagliarsi una buona fama grazie ad un tormentone lanciato casualmente in un video, ovvero l’esclamazione “mamaa” che gli è valsa anche l’appellativo di “Mama boy“. Su TikTok, allo stato attuale, il ragazzo conta 55 milioni di follower, ai quali si aggiungono anche i 10 milioni di iscritti su YouTube che l’hanno reso il 17esimo influencer al mondo per numero di follower. Secondo quanto riferisca la vittima, Ox Zung ed un suo amico, conosciuti in un locale coreano, l’avrebbero indotta a bere parecchio alcol per poi portarla a casa di un terzo amico, dove sarebbe stata drogata e poi ripetutamente stuprata fino a quando ha ripreso conoscenza. Nel momento dell’arresto, riferiscono le autorità, il ragazzo si è rifiutato di aprire la porta, costringendo l’intervento dei Vigili del Fuoco.











© RIPRODUZIONE RISERVATA