Il trapper Wok in coma farmacologico/ “Condizioni gravi”, quali sono le cause?

Il trapper Wok in coma farmacologico, perché e cosa è successo?

Il trapper Wok è ricoverato in coma farmacologico. I rumors che circolavano sui social ormai da un po’ trovano conferma in un articolo dedicato di Fanpage che conferma l’accaduto ma senza scendere nei dettagli delle cause che lo hanno portato in ospedale. Sembra che la sua situazione non sia per niente positiva e che siano stati i dottori a indurre un coma farmacologico per evitare ulteriori danni ma non si capisce se la sua vita sia in pericolo oppure no. Il trapper Wok, conosciuto nel settore Trap di Roma, fa parte del duo Ski e Wok, che proprio di recente ha pubblicato il singolo realizzato insieme a Ketama ‘Ninna Nanna’ che Youtube ha portato a casa oltre 30mila visualizzazioni.

Le parole di Ski

A dare notizia sulle condizioni di salute di Wok è stato proprio Ski che in una Storia su Instagram non scende nei dettagli e dice di non voler spiegare cosa sta accadendo al collega rimettendo proprio a lui l’ultima parola invitando tutti a non lanciarsi nelle fake news: “Portate rispetto e tu svegliati, torna qui a trappare. Good bleess u, ti amo”. Non è la prima volta che il duo finisce tra le notizie di cronache visto che proprio un anno fa i sue furono protagonisti di una presunta aggressione da parte di Alex Refice, in arte Sayanbull. Adesso i fan sperano di vedere presto insieme Ski e Wok anche se al momento dobbiamo solo aspettare e capire cosa succederà.



