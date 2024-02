Il Tre a Sanremo 2024 con “Fragili”, video/ Il “rapper buono” accoglie demoni e fragilità, tra rap e poprock

Il Tre si è esibito per ultimo, ormai a notte inoltrata, e non è mancato un siparietto divertente e commovente allo stesso tempo. Ha ringraziato l’orchestra scusandosi per essersi esibito così tardi e, in lacrime, ha ringraziato i genitori in platea. Poco noto al grande pubblico, ma già molto amato sul web (si è presentato alla conferenza stampa con il suo cagnolino nel marsupio), è al suo debutto a Sanremo 2024 e ha già scaldato il cuore di tutti. Il Tre è un rapper che dimostra una grande versatilità vocale: Guido Luigi Senia ha presentato un pezzo che racchiude più generi musicali e che merita una certa attenzione, dal titolo Fragili.

Il testo e la musica di Fragili: rap e pop mescolati al tema della salute mentale

Il debutto de Il Tre a Sanremo avviene con un pezzo, Fragili, che invita ad accettare le proprie debolezze e farsi aiutare, se necessario. Il brano è un mix di stili, dal pop, al rock fino al rap, cavallo di battaglia dell’artista che porta all’Ariston un testo impegnato su un tema molto attuale, soprattutto per i giovani: la salute mentale e la necessità di parlare delle fragilità senza vergogna. Per ciò che concerne il look, Il Tre è stato seguito da Silvia Ortombina, di Tiny Idols, che ha scelto di associare gli abiti in maniera perfetta all’atmosfera comunque cupa del brano. Il completo, a metà strada tra bianco, grigio e nero con venature striate, copriva il petto nudo tutto tatuato del rapper.

La classifica: come si piazzerà Il Tre a Sanremo 2024?

Il Tre è una presenza nuova per il Festival ed è plausibile che non possa ambire al podio. Finora il romano non fa parte della TOP 5 della kermesse e sembra difficile poterlo vedere nelle alte vette della classifica. Tuttavia, va ricordato che i veri vincitori di Sanremo vengono decretati dai passaggi radiofonici e dalla capacità di vendere più dischi e download possibili. Guido ha un’ottima opportunità da sfruttare e i suoi 26 anni sono un punto a favore, specie se uniti a una già ottima esperienza nel panorama musicale. Il palco dell’Ariston è certamente una vetrina importantissima che saprà sfruttare al meglio. Il talento c’è!













