Il tre, chi è?/ Ai Seat Music Awards 2021 con l’ultimo singolo “Fuori è notte”?

Il tre tornerà protagonista ai Seat Music Awards 2021 stasera, 10 settembre. Il giovane rapper di soli 24 anni, è considerata la faccia pulita del rap italiano. Secondo un’intervista rilasciata al magazine Rolling Stones i ragazzi che lo seguono, si ritrovano in lui, in quanto una persona semplice, diretta, che non si è montata la testa. I suoi testi affrontano la fragilità dei suoi coetanei, soprattutto di chi è stato vittima di bullismo. Il tre asserisce che sono le paure a renderti più vero e che raccontare le proprie fragilità può essere d’aiuto per tanti ragazzi.

Il cantante di non avere mai avuto un carattere forte, ma se prima ciò rappresentava un grande limite, adesso se ne fa scudo e motivo di crescita. Nonostante il successo, asserisce di poter contare su pochi grandi amici e di andarne fiero. Il suo ultimo album si chiama Ali ed è stato per alcune settimane ai primi posti delle classifiche. Sono in programma tre concerti che lo riguardano a Roma, Milano e Catania.

Il Tre, la sua storia

Il vero nome del cantante Il Tre è Guido Senia. La sua carriera inizia molto presto, nel 2016, infatti, vince il One Shot Game, un contest musicale che mette in palio anche un contratto editoriale. Il successo arriva nel 2018 con il primo singolo Bella Guido, che diventa subito virale su Spotify. Nel 2020 con Te lo Prometto riesce a conquistare una platea sempre più numerosa di giovanissimi, diventando la colonna sonora di tanti video su TikTok. Ultimamente ha postato su Instagram la notizia del suo ultimo singolo Fuori è notte, in data 3 settembre. Schivo e riservato, la sua pagina Facebook non mostra post recenti, mentre su Instagram si mostra sempre sorridente e nelle pose più disparate.

