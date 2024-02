Il Tre: “Fare psicoterapia non deve essere una vergogna”/ Dagli insulti alla fidanzata Francesca Foglietti

Il Tre e l’importanza della psicoterapia

Guido Luigi Senia,, vero nome de Il Tre, sul palco del Festival di Sanremo 2024, porta il brano Fragili che è un testo autobiografico in cui il giovane rapper romano ha scelto di raccontare le proprie fragilità che ha affrontato in un momento particolare della sua vita. Un brano dal significato forte come ha spiegato lui stesso nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni de La Stampa. “Sicuramente, sul fatto di volersi appoggiare ad uno psicologo o ad un professionista, si è ancora indietro“, spiega l’artista. “Quello che cerco di fare io con le mie canzoni è dire alle persone che chiedere aiuto non è una vergogna“, aggiunge.

“Molte persone si sentono giudicate e vengono giudicate per l’aspetto fisico e, personalmente, il mio disagio, è sentire delle presenze dentro di me, come se fossimo più di uno“, dice ancora Il Tre che, poi, sugli insulti social, aggiunge – “Sono una parte molto oscura della tecnologia perché c’è chi riesce a reggerne il peso e chi non ci riesce. E’ molto difficile gestire insulti da parte di persona che non conosce e ci sono stati periodi in cui mi sono lasciato andare perché erano davvero parecchie le persone che cercavano di affondarmi”, conclude.

Il Tre e la fidanzata Francesca Foglietti

Oltre ai genitori con cui ha un rapporto splendido, Il Tre sa di poter contare sempre sulla presenza della fidanzata Francesca Foglietti. Non si sa da quanto tempo stiano insieme, ma sembrano molto affiatati e innamorati. Pur essendo più schivo sulla propria vita privata, non mancano scambia di commenti sui social con la sua dolce metà. Francesca Foglietti, seguita da più di 5mila followers, mantiene un basso profilo e sono poche le occasioni in cui si mostrano insieme.

Anche durante la partecipazione del fidanzato a Sanremo 2024, gli sta lasciando totalmente la scena evitando di condividere foto e post. Una coppia unita, ma anche molto riservata.

