Il Tre: “Festival di Sanremo? Punto di partenza e d’arrivo”/ “Con ‘Fragile’ parlo di una storia finita male…”

Festival di Sanremo 2024, Il Tre si racconta con “Fragile”: “Saper convivere con i propri demoni…”

Tra poco più di due settimane assisteremo finalmente alla tradizionale kermesse del Festival di Sanremo 2024; tra i tanti artisti che saliranno sul palco, in tanti non vedono l’ora di scoprire le qualità vocali e di scrittura de Il Tre. Tra i giovani rapper più amati del momento, classe ‘97 e che cercherà sicuramente di trasformare l’esperienza sul palco dell’Ariston in un vero e proprio trampolino di lancio. Nel frattempo, come riporta Adnkronos, l’artista ha offerto qualche anticipazione sulla natura del brano scelto – “Fragili”– e su quello che sarà la performance.

Vincitore Sanremo 2024: é guerra tra Angelina Mango, Alessandra Amoroso, Emma e Annalisa/ Parte Fantasanremo!

“Siamo tutti un po’ fragili, è saper convivere con i propri errori e con i propri demoni interiori”, ha spiegato Il Tre – come riporta il portale – nella conferenza stampa prima del Festival di Sanremo 2024. Il brano inoltre, ha spiegato il cantante, racconta di una personale esperienza in ambito sentimentale non finita nel migliore dei modi: “Queste esperienze mi fanno crescere e capire che molte volte ci si deve rendere conto prima del gioiello che si ha tra le mani”.

Chi vince Sanremo 2024? La previsioni dell'intelligenza artificiale/ Ecco di chi si tratta secondo Chat GPT

Il Tre, il Festival di Sanremo come ‘svolta’ dopo la gavetta: “Ho rifiutato i talent…”

Sempre Adnkronos riporta come Il Tre abbia spiegato come “Fragile” – canzone che porterà al Festival di Sanremo 2024 – sia appunto dedicata alla persona che ha perso, senza rendersi conto per tempo di quanto fosse importante e preziosa. “… Nella canzone rifletto anche su me stesso e sul fatto che di base non sono proprio la persona che vorrei essere”. Il giovane rapper – nella conferenza pre-sanremese – ha anche aggiunto: “Anche se è finita resta comunque una bella storia d’amore e lei sentirà cosa ho da dirle proprio da quel palco”.

Geppi Cucciari su tutte le furie contro Amadeus?/ "Delusa dalla scelta di Teresa Mannino al Sanremo 2024"

Il Tre – nel brano “Fragili” – accenna anche al contesto dei talent e a tal proposito, come riporta il portale, ha spiegato: “Mi è stato proposto ma ho sempre scelto di fare un altro tipo di percorso, ovvero la gavetta senza passare dalla tv…”. A proposito invece dell’opportunità di salire sul palco del Festival di Sanremo, ha aggiunto: “Rappresenta sia il punto d’arrivo che di partenza… Ho fatto tanti anni di gavetta e penso che sia l’evento giusto al momento giusto”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA