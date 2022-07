Il Tre, Guido Senia/ Dal bagno di folla alle Capannelle a Battiti Live 2022

Il Tre a Battiti Live 2022, Guido Senia protagonista in Puglia

C’è anche il Tre, vale a dire Guido Senia, tra gli ospiti della puntata di questa sera di Battiti Live 2022. Il ragazzo è conosciuto soprattutto per il suo album “Ali – per chi non ha un posto in questo mondo” con cui ha raggiunto i vertici della classifica FIMI. Le sue canzoni hanno riscosso un successo importante, in particolare modo nei confronti del pubblico più giovane. Alcuni stralci dei suoi pezzi sono diventati piuttosto popolari su Tik Tok, utilizzati come “colonne sonore” di clip realizzate dagli utenti e dai fan.

Elisabetta Gregoraci "Alvaro Soleil", gaffe in diretta e pioggia di critiche/ "Impara l'anno prossimo"

La carriera de Il Tre è decollata nel 2016 quando ha trionfato al “One Shot Game”, uno dei contest nazionali più importanti con centinaia di partecipanti da tutta Italia. Questa sera, come dicevamo, lo vedremo tra i protagonisti di Battiti, nel contesto di un’estate che lo ha visto esprimersi al massimo. Un paio di giorni fa, tanto per fare un esempio, è stato magnifico nell’evento all’ippodromo delle Capannelle di Roma, dove a vederlo vi erano tantissimi fan.

Baby K/ Perché in Bolero manca l'intro:"Yo Baby k"? Le dichiarazioni

Il Tre, un’estate magica tra tournée e Battiti Live

Il Tre ha cominciato la sua tournée estive ad inizio luglio, debuttando al Ali black tour. Un successo indiscutibile, come dicevamo, l’esibizione tenutasi pochi giorni fa all’Ippodromo delle Capannelle di via Appia Nuova 1245 dove Il Tre ha riproposto, tra gli altri, i suoi maggiori successi tra cui i brani Te lo Prometto (doppio Platino), Cracovia, pt. 3 (certificato Platino), Il tuo nome (certificato Oro) e Guess who’s back. Nelle sue canzoni, il rapper ha sempre evidenziato temi come l’importanza delle piccole cose, il valore della famiglia e delle amicizie.

LEGGI ANCHE:

Ballerini Battiti Live 2022: da Amici a Gallipoli/ Tutti pazzi per Nunzio, Christian, Cosmary e Martina

© RIPRODUZIONE RISERVATA