Il Tre ricoverato in ospedale e il messaggio criptico allarma i fan: “A chi tocca un brutto male lo deve accettare?”

Paura e preoccupazione per Il Tre, all’anagrafe Guido Luigi Senia che nelle scorse ore si è mostrato attraverso una Instagram Stories in ospedale ma a destare preoccupazione è stato il messaggio criptico che ha allegato. Il cantante infatti nelle scorse ore ha postato su Instagram la foto di lui in un letto d’ospedale con un messaggio scioccante e criptico senza fornire ulteriori dettagli e informazioni ne su cosa gli sia successo ne sui motivi del ricovero e non ha neppure contestualizzato la frase che per questo ha fatto allarmare tutti.

“Dentro un letto d’ospedale, ritorniamo tutti uguali. Ritorniamo tutti umani. Soli e spaventati” ha premesso Guido Luigi Senia meglio noto come Il Tre e poi ha aggiunto una frase ambigua che può dar modo a diverse interpretazioni: “Poi la notte qua non dormo, non riesco penso troppo. A chi tocca un brutto male, lo deve accettare?” Tali parole hanno messo in allerta i fan e non solo anche perché il cantante non ha approfondito la sua situazione è scomparso sia da Instagram che TikTok dove invece di solito è molto presente e risponde spesso ai fan.

Cos’è successo a Il Tre (il cantante Guido Luigi Senia): post allarmante e poi scompare dai social

Non è chiaro al momento cos’è successo nello specifico a Il Tre, perché si trova ricoverato in ospedale e come sta adesso Il cantante classe 1997 che tra poche settimane compirà 28 anni è diventato popolare e conosciuto grazie alla partecipazione al Festival di Sanremo 2024 con il brano Fragili. Successivamente ha collaborato con altri artisti come con Fabrizio Moro e nei mesi scorsi ha annunciato le nuove date del suo tour, girerà l’Italia a partire da novembre non è chiaro però se a causa dei suoi problemi di salute alcune date saltino o no. Nel frattempo il cantante è scomparso dai social e questo contribuisce ad aumentare la preoccupazione dei suoi fan e non solo