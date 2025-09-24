Il Tre, sfogo choc del cantante Guido Luigi Senia: "Sto male, voglio morire", Fan allarmati poi chiarisce: "Pensieri intrusivi"

Il Tre e lo sfogo choc sui social che allarma i fan: “Voglio morire”, cos’è successo

Ha allarmato i fan con uno scioccante post sui social il giovane cantante Il Tre il cui nome all’anagrafe è Guido Luigi Senia. L’artista nelle scorse ore ha generato apprensione e preoccupazione postando sui social il contenuto di una chat WhatsApp con contenuto tanto esplicito quanto allarmante. Nei messaggi si leggeva: “Sto male. Voglio morire. Una volta al giorno penso di andare a morire a 200 all’ora con la macchina. Non riesco a stare cos’ì.” Il tutto accompagnato dalla sua canzone Paura di me in sottofondo.

Inutile dire che il post del Il Tre in poco tempo ha allarmato e non poco i fan preoccupati che il giovane potesse fare un gesto grave altri invece lo hanno pesantemente attaccato accusandolo di non essere un buon esempio per i giovani che lo seguono, soprattutto per quelli più piccoli o più fragili che potrebbero volerlo emulare. E dopo lo sfogo choc Il Tre ha voluto replicare anche alle critiche e gli attacchi ricevuti con un altra IS in cui spiegava di aver voluto condividere quel messaggio per lanciare un monito a non arrendersi ed essere di supporto a tutti coloro che si sentono nella sua stessa situazione.



Messaggio choc de Il Tre, fan allarmati e arriva il chiarimento: “Pensieri intrusivi che non avranno la meglio”

Scendendo nel dettaglio, Il Tre ha spiegato: “Voglio rispondere dicendo che mi dispiace che queste persone non hanno la sensibilità di capire che questi pensieri capitano alla maggior parte dei ragazzi. Io sono un artista e il mio lavoro è condividere con chi mi segue le mie paure e i miei pensieri intrusivi per sentirmi il più possibile vicino a voi e per far sentire meno sole le persone che fanno brutti pensieri…La cosa importante e far si che questi pensieri non abbiano la meglio su di noi ed il messaggio che voglio far passare è che finché c’è speranza ci sarà sempre vita…Io non vedo nulla di sbagliato a dire pubblicamente che ho paura come voi e che a volte anche io penso cose brutte che però non vinceranno mai contro di me e spero neanche contro di voi.”

