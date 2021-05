Il “triangolo” Jeda, Ilary Blasi e Vera Gemma/ Video: diventa la telenovela “Jedaje”

All’Isola dei famosi 2021 continua a tenere banco e far sorridere il “triangolo” amoroso tra Jeda, Ilary Blasi e Vera Gemma. Ieri sera è stata realizzata la clip sulla telenovela “Jedaje”, dedicata alle vicende tra i tre protagonisti. “Stasera abbiamo parlato più volte delle complicate dinamiche dell’Isola… ma la vera telenovela è qui in studio e i protagonisti sono: io, Vera Gemma e e il maschio alfa di questa edizione, il nostro Jedà”, ha detto Ilary Blasi prima di mandare in onda la clip. Il video ripercorre i momenti in cui Ilary ha fatto delle avance al fidanzato di Vera Gemma: “Hanno riaperto i ristoranti, possiamo fare l’apertivo…”. Dall’Honduras Vera Gemma mette in guardia il ragazzo: “Non fare il figo con Hilary che è sposata”. Ma il rapper “cede” e dà un bacio a stampo, attraverso il plexiglass, alla conduttrice. Nell’ironica clip è stato coinvolto anche Akash, nel ruolo del fratellastro di Jeda.

Il “triangolo” tra Jeda, Ilary Blasi e Vera Gemma

Nella telenova dedicata al “triangolo” amoroso tra Jeda, Ilary Blasi e Vera Gemma entra in scena anche Beppe Braida che dice di aver “fatto cose con Vera, che le telecamere non hanno ripreso”. Mentre Vera Gemma chiede che “lo scambio di coppie sia fatto fino in fondo”, Ilary sostiene di essere stata “sedotta e abbandonata” da Jedà. La clip ha strappato un sorriso agli ospiti in studio e anche al pubblico da casa: “Il triangolo Ilary, Vera e Jeda ha salvato questa puntata” e “Momento Jedà sempre il più alto della serata”, hanno scritto due utenti su Twitter. E ancora: “Comunque io direi di proclamare all’istante Jeda vincitore morale ed effettivo di quest’Isola dei famosi, e chi si è visto si è visto”. Altri invece sostengono che il ragazzo venga solo preso in giro: “Sta cosa di Jedá è ridicola” e “Solo io non capisco tutto questo entusiasmo per Jedá?”. Clicca qui per vedere la telenovela tra Jeda, Ilary Blasi e Vera Gemma

