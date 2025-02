Il trono di Spade arriva in chiaro su Cielo: la curiosa decisione

Grandi notizie per i milioni di fan de Il Trono di Spade, la serie campione di ascolti farà capolinea su Cielo a partire da domani mercoledì 19 febbraio, con una curiosa decisione. Nonostante un finale che ha fatto storcere più di qualche naso, la serie farà ancora una volta capolinea sul piccolo schermo riportando in tv la prima storica stagione, quella che ha fatto conoscere al mondo Il trono di spade e ha permesso di creare una fanbase come poche altre. La storica serie, andata in onda dal 2011 al 2019, ha appassionato milioni di spettatori in giro per il mondo, dando una nuova vita al genere fantasy e mescolandolo all’azione.

Per I fan de Il Trono di spade, l’occasione è di quelle ghiotte, visto che il fantasy sarà trasmesso su Cielo con le prime puntate, seguendo questo calendario:

Episodio 1 e 2 – 18 Febbraio alle 21:15

– 18 Febbraio alle 21:15 Episodio 3 e 4 – 25 Febbraio alle 21:15

– 25 Febbraio alle 21:15 Episodio 5 e 6 – 4 Marzo alle 21:15

– 4 Marzo alle 21:15 Episodio 7 e 8 – 11 Marzo alle 21:15

– 11 Marzo alle 21:15 Episodio 9 e 10 – 18 Marzo alle 21:15

Il Trono di spade in replica, la trama della serie campione di ascolti

Riparte il viaggio e la lotta di potere negli intrighi nei regni di Westeros, la prima serie de Il Trono di spade ha un’aspetto molto più introduttivo e descrittivo delle storie che vanno poi a svilupparsi con il passare del tempo, il re Baratheon decide di nominare l’amico Ned Stark come primo cavaliere, un ruolo molto importante, ma che allo stesso tempo la catapulta in una serie di realtà intricate e distorte, visto che riuscirà a scoprire i segreti della famiglia Lannister e allo stesso tempo subirà le conseguenze dei vari atteggiamenti adottati dai membri.

Nella prima stagione de Il trono di spade, un ruolo cruciale sarà giocato dalla figura di Daenerys Targeryen invece, ultima erede della dinastia dei draghi, che ha deciso di sposare il guerriero Dothraki Kal Drogo: nel suo mirino c’è il trono perduto e questa sua volontà darà vita a una serie di intriganti capovolgimenti di fronte.