Possono diventare un vero e proprio incubo e tenerli lontani può apparire una impresa, il sistema facile ed efficace che non costa quasi nulla

I piccioni che si poggiano sul balcone sono un problema che accomuna moltissime persone, soprattutto quelle che vivono in determinate zone in cui c’è una massiccia presenza di questo genere di volatile. Purtroppo non si tratta solo di un “fastidio” per una “visita” non richiesta, spesso questi uccelli quando si poggiano – ad esempio – su una ringhiera, fanno anche cacca, sporcando il balcone o peggio ancora i panni stesi.

Saldi estivi la partenza Regione per Regione: c'è qualche sorpresa

Proprio per questo le “visite” indesiderate dei piccioni su un balcone sono un problema da risolvere. Anche perché è noto che questi uccelli quando trovano un posto dove stare, generalmente vi fanno sempre ritorno, magari non soli, con il risultato che diventa quasi impossibile allontanarli. Per fortuna c’è un trucco che alla portata di tutti per “vincere la battaglia”.

Costantino Vitagliano compie 51 anni: cosa fa oggi l'ex tronista

Come fare ad allontanare i piccioni dai balconi, la soluzione veloce

A presentare questo trucco è stato il tiktoker Marco Critelli che, in un video, ha parlato di un problema condiviso da moltissime persone: la presenza dei piccioni sul balcone. Ha così presentato il trucco veloce e soprattutto economico per far stare alla larga dal proprio balcone questi uccelli.

Un trucco utile soprattutto se non si vogliono compiere grossi investimenti economici e soprattutto se non si vogliano installare degli spuntoni in ferro per allontanare i piccioni. Il rimedio presentato dal tiktoker è davvero semplicissimo, basterà usare delle comode ed economiche fascette di plastica e attaccarle sul balcone, mantenendo la parte finale in alto.

Esame di terza media 2025 da rifare ad Avezzano/ Un alunno: “Questo tema l'ho già fatto durante l'anno!"

In questo modo i piccioni non si appoggeranno più sul balcone e ci si sarà liberati finalmente di questo genere di uccello che, generalmente, quando si ferma in un posto è possibile che defechi più volte, sporcando così il balcone, che non è facile ripulire, ed eventuali piante presenti o panni stesi. La loro presenza, dunque, è anche e soprattutto un problema igienico, per questo è preferibile tenerli lontani dai proprio balconi e ancor di più dal bucato.

Questo rimedio fai da te per tenere lontani i piccioni da un balcone – come assicurato dal tiktoker – sarebbe semplice ma soprattutto efficace e meno invasivo, oltre che più economico, dei grossi spuntoni che generalmente si posizionano sulla ringhiera per non far poggiare questi uccelli. Basterà acquistare un discreto numero di fascette di plastica – che varierà a seconda della lunghezza della ringhiera – e legarle con la parte finale rivolta verso l’alto, in questo modo i piccioni non dovrebbero più “appollaiarsi” sulla ringhiera e cercheranno un altro luogo dove fermarsi.