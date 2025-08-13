Il truffacuori è una commedia francese leggera ma esilarante e scorretta quanto basta, con Romain Duris e Vanessa Paradis. La regia è di Pascal Chaumeil

Il truffacuori, film su Rai 1 diretto da Pascal Chaumeil

Mercoledì 13 agosto, Rai 1 proporrà in seconda serata, alle 23:20, la commedia romantica del 2010 Il truffacuori, diretta dal regista francese Pascal Chaumeil, che con questo titolo ha segnato il suo debutto dietro la macchina da presa. La colonna sonora porta la firma del compositore tedesco Klaus Badelt, noto per le sue collaborazioni con Hans Zimmer in celebri produzioni cinematografiche come Il gladiatore, Il principe d’Egitto e La sottile linea rossa.

Il ruolo principale è affidato all’attore francese Romain Duris, molto apprezzato per la sua performance in Tutti i battiti del mio cuore (2005), che gli ha fruttato una nomination ai Premi César. Accanto a lui troviamo Vanessa Paradis, attrice e cantante francese, ricordata per il suo ruolo nel film Elisa, dove ha recitato al fianco di Gérard Depardieu. Nel cast figura anche Andrew Lincoln, conosciuto dal grande pubblico per aver interpretato Rick Grimes nella popolare serie TV The Walking Dead.

La trama del film Il truffacuori: il sabotatore di coppie come lavoro

Il truffacuori racconta la storia di Alex, un uomo carismatico e brillante, che ha trasformato il suo talento per la seduzione in un vero e proprio mestiere. Insieme alla sorella e al cognato, gestisce un’agenzia molto particolare: il loro obiettivo è liberare donne intrappolate in relazioni sbagliate, aiutandole a ritrovare la libertà emotiva.

Il metodo è tanto audace quanto efficace: Alex entra in scena, conquista il cuore della donna in questione e le fa aprire gli occhi sulla sua infelicità, spingendola a lasciare il partner. Tutto fila liscio finché non riceve un incarico fuori dal comune: convincere Juliette, una giovane ereditiera raffinata ed intelligente, a non sposare il suo fidanzato Jonathan, un uomo apparentemente perfetto.

Juliette è follemente innamorata e il matrimonio è ormai alle porte: mancano solo dieci giorni. Alex, inizialmente riluttante, accetta l’incarico solo per via della generosa ricompensa, nonostante la coppia sembri davvero felice. Quello che doveva essere un lavoro come tanti si trasforma presto in una sfida emotiva e personale. Juliette non è come le altre donne che ha incontrato: è determinata, brillante e profondamente convinta della sua scelta. Mentre Alex cerca di portare a termine il suo compito, si ritrova coinvolto in un gioco di sentimenti che lo mette in crisi: più si avvicina a Juliette, più diventa difficile distinguere il lavoro dal cuore.